OnePlus 8 Pro, avis: avis et caractéristiques

Le OnePlus 8 Pro continue une grande partie de la route que celui-ci parcourait et, après un 7T Pro qui a atterri comme une rénovation plus purement technique, la version début 2020 vient un autre lot de fonctionnalités. À la résistance à l’eau et à la charge sans fil mentionnées s’ajoutent les 5G en standard, un écran avancé de 120 Hz et un nouveau capteur photographique supplémentaire, entre autres. Des nouveautés qui s’accumulent pour augmenter, encore une fois et probablement pas la dernière, son prix.

Ce type de Tesla inversé, qui est venu attaquer une niche d’adopteurs précoces, bien que cette fois dans la première gamme de prix, n’est pas le seul fabricant à avoir des difficultés à rester statique à cet égard. Tout ce que vous avez à faire est de regarder Xiaomi et son Mi 10 Pro, qui double les prix tout en suivant dans le sillage des grands de leur ascension, déjà très confortablement au dessus de 1000 euros. Pour OnePlus, la promotion a été plus progressive jusqu’à atteindre le 909 euros du 8 Pro après cinq rénovations et, à ce stade, tout ce que nous avons à faire est de poser la question à un million de dollars: Cela coûte déjà ce que font les autres, mais en vaut-il la peine?

Séparé à la naissance

Dans le OnePlus 8 Pro, nous voyons un design très similaire à ses prédécesseurs, mais aussi avec une plante étrangement similaire vers un autre terminal que nous avons déjà vu auparavant. C’est le Oppo Find X2 Pro, qui a des mesures identiques dans son boîtier, et fournit vraiment une partie de ses nouveautés d’une manière relativement tracée: Écran QHD + à 120 Hz et grande diagonale, rejet du module motorisé au profit d’une caméra perforée au même endroit et, bien sûr, de grandes performances et 5G sponsorisé par le meilleur de Qualcomm.

Et c’est tellement Oppo comme OnePlus font partie du conglomérat BBK, un géant de l’électronique en Chine, qui est met tout le muscle dans les domaines de la fabrication et de la R&D plus basique. Historiquement, par conséquent, ces corps étrangement similaires ont été trouvés. Cependant, malgré une escalade des prix loin d’être anodine, le OnePlus 8 Pro s’arrête encore nettement en dessous du Find X2 Pro et de ses 1199 euros. Bien sûr, il reste diverses différences il ne faut pas le négliger.

Oppo Find X2

Oppo Find X2 Pro

OnePlus 8 Pro

Affichage

6,7 “OLED 19,8: 9, QHD + (1440p), 120 Hz

6,7 “OLED 19,8: 9, QHD + (1440p), 120 Hz

6,78 “OLED 19,8: 9, QHD + (1440p), 120 Hz

La taille

74 x 165 mm

74 x 165 mm

74 x 165 mm

Grosseur

8,0 mm

8,8 mm

8,5 mm

Le poids

187, 196 grammes

200, 207 grammes

199 grammes

SoC

Snapdragon 865

Snapdragon 865

Snapdragon 865

RAM

12 Go LPDDR5

12 Go LPDDR5

8.12 LPDDR5

La mémoire

256 Go UFS 3.0

512 Go UFS 3.0

128, 256 Go UFS 3.0

Appareil photo principal

48 MP (IMX586, 1/2 “) f / 1.7, grand angle 12 MP (IMX708, 1 / 2.4”) f / 2.2 et zoom 3x 13 MP f / 2.2

48 MP (IMX689, 1 / 1,4 “) f / 1,7, angulaire 48 MP f / 2,2 et Zoom 5x 13 MP f / 3.0

48 MP (IMX689, 1 / 1,4 “) f / 1,6, zoom 3x 8 MP f / 2,4, grand angle 48 MP (IMX586, 1/2 “) f / 2,2 et Filtre couleur 5 MP

Caméra frontale

32 MP, perforé

32 MP, perforé

16 MP f / 2.5, perforé

La batterie

4 200 mAh, charge rapide 65W

4 260 mAh, charge rapide 65W

4,510 mAhCharge rapide de 30 W

Recharge sans fil

Non

Non

Oui, 30W

Résistez.

IP54

IP68

IP68

Biomet.

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connecter

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, pas de prise, SIM unique

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, pas de prise, SIM unique

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, Dual SIM

Prix

999 euros

1 199 euros

909, 1009 euros

Coïncidence ou non, Oppo échappe désormais également à ses pièces mobiles innovantes, permettant une résistance plus que méritée aux éléments. Si vous regardez, le Trouvez X2 Pro a des souvenirs beaucoup plus généreux démarrage, ce qui signifie que par eux-mêmes les distances de prix ne sont pas si nombreuses. L’OPPO manque de charge sans fil, mais comprend une connexion câblée jusqu’à deux fois plus rapide et une autre zoom beaucoup plus puissant et divertissant.

Si nous nous intéressons à l’approche Oppo, il vaut peut-être la peine d’envisager la version non-Pro, qui réduit sa mémoire, ses prétentions photographiques et sa capacité d’immersion liquide pour préserver tout le reste. Économisez 200 euros sur la route, bien sûr.

Petits changements, grandes différences

Avec le 8 Pro, OnePlus fait quelques ajustements en termes de conception qui font que le terminal reconnaît très similaire à la vue, mais comme un smartphone complètement différent lors de son utilisation. Nous sommes maintenant confrontés un téléphone mobile avec un écran et une batterie plus grands, mais qui parvient à être plus mince, plus léger et donc confortable et facile à utiliser.

En ce sens, le différence de poids avec son jumeau Find X2 Pro, en termes de convivialité, mais pas seulement pour la densité. La finition mate de la vitre arrière offre un adhérence supplémentaire pour une utilisation facile, malgré les dimensions plus grandes de son écran, qui est désormais un peu plus long.

Un grand écran, désormais plus allongé et accessible dans un corps plus léger et plus confortable

Le grand protagoniste de ce OnePlus 8 Pro est sans aucun doute le panneau en dessous, qui combine maintenant le Résolution QHD + de la dernière génération avec 120 Hz amélioré, une luminosité plus élevée à l’extérieur, un meilleur étalonnage … et la mêmes côtés incurvés en excès. Comme nous l’avons déjà mentionné avec le pari d’Oppo, cette courbe jette une partie du travail en tant que panneau vers le sol: elle est plus spectaculaire à voir, uniquement lorsque vous ne l’utilisez pas. Également utilisé, jetant une bonne quantité de touches fausses ou absentes. Ce n’est pas un hasard si Samsung, qui a sorti ces écrans agressifs en 2015, ne fait que revenir en arrière sur cet aspect dans ses nouveaux modèles.

Oui, le 120 Hz est apprécié, ce qui avec la configuration exquise du jet OnePlus une grande expérience en termes de maîtrise, qui sera jusqu’à 240 Hz d’échantillonnage tactile et des latences minimales, de seulement 25 ms. Dans ce cas, le saut de 90 Hz est déjà moins perceptible que celui que nous avons vu l’année dernière à partir de 60 Hz, de la même manière que le 8K est déjà à peine perçu dans la plupart des scénarios, par rapport à la révolution des détails observée avec le 4K. Dans ce cas ce sera tout ou rien: 60 ou 120 Hz, il n’y a pas d’option intermédiaire.

Que depuis ce OnePlus 8 Pro ces smartphones cessent d’être une simple «technique haut de gamme» pour être une proposition globale ne signifie pas que la marque peut perdre un seul millimètre de perception acquise dans l’espace de haut rendement. Comme prévu, atterrissez avec lui pack complet: Snapdragon 865 avec 5G, 8 Go de RAM LPDDR5 et mémoire UFS 3.0 rapide.

Et c’est ici que l’on retrouve une autre des grandes causes de la hausse des prix de ce terminal, en équipant le modem 5G externe impeccable que Qualcomm force en 2020, en plus du processeur principal. Et cela compte tenu du fait que le OnePlus 8 Pro laisse à part le support pour les réseaux 5G mmWave, plus rapide –mais encore à déployer en Espagne, et prendra plus de temps à arriver–, il est donc temps de se contenter des bandes Sub-6. Une sage décision, du moins pour notre part sur les marchés où dominent les fréquences les plus basses, puisque économiser sur ces antennes maintient le prix en dehors de la croissance encore plus.

Qualcomm et 5G, à l’origine de cette forte hausse des prix

Cela détruit partiellement l’argument de OnePlus pour cette année, ce qui place l’un des grands avantages de la nouvelle génération de connectivité à mettre en œuvre: supportant la 5G aujourd’hui, nous avons un smartphone capable également dans 3 à 5 ans, la durabilité moyenne de ces appareils aujourd’hui. Pour référence, les Galaxy S20 + et S20 Ultra de Samsung prennent en charge les bandes à venir.

Que le OnePlus 8 Pro possède un batterie considérablement plus élevée C’est une bonne nouvelle, s’ajoutant aux exigences d’un écran plus lumineux et plus réactif, ainsi que du nouveau lot de réseaux – également sur Wi-Fi. Bien que nous n’ayons pas encore pu les tester sur ce terminal, pendant près d’une semaine avec lui, la batterie a résisté à ces résolutions et taux de rafraîchissement élevés. En tout cas, ne donne pas l’impression d’avoir une autonomie incroyable ou au-delà de 5 heures avec ces paramètres et une utilisation dominante à la maison. Je dois admettre que j’attendais plus.

Aussi rapide qu’un câble, maintenant et enfin sans lui

Il sera pratique, maintenant oui, de trouver un soutien pour chargement sans filqui est aussi aussi rapide que le câble. Du point OnePlus à une attente qui porte ses fruits après trois ans de travail, et cela se justifie à la fois par sa qualité et son absence de chauffage. À vrai dire, l’échauffement devient chaud mais ce n’est rien d’inquiétant ni de gênant, en l’absence d’attendre l’été. Mais oui, le chargeur, qui sera vendu séparément pour 69,95 euros supplémentaires, dispose d’un ventilateur intégré qui refroidit à la fois le support et le téléphone. Et cela se fera entendre lorsqu’il fonctionne à pleine puissance, bien qu’il puisse être configuré de telle sorte qu’il ne le soit pas.

Enfin, dans cette section, mentionnez un Son certifié Dolby Atmos, bien que d’intensité – plus que décente – et de performances similaires à celles du Find X2 Pro, nous trouvons ici au moins une meilleure égalisation, avec un son stéréo plus équilibré, agréable et sans bruit. Le réponse haptique, jusqu’à 11% plus puissante Selon la marque Shenzhen, qui pointe notamment sur la section jeux vidéo, où le OnePlus 8 Pro développe une fluidité au niveau des meilleurs.

Aux commandes du logiciel, nous trouvons Android 10 avec Oxygen 10.5. C’est toujours agréable de voir combien fonctions utiles intégré, évitant la saturation des menus et ajouter de la valeur à l’utilisateur. Cette fois, poursuivant sa philosophie proche d’Android de Google, il ajoute la prise en charge du système de stockage cloud Google One, bien qu’il ne semble pas qu’il arrivera par défaut avec un abonnement.

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7T Pro

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

Affichage

6,7 “OLED 19,5: 9, QHD + (1440p), 90 Hz

6,7 “OLED 19,5: 9, QHD + (1440p), 90 Hz

6,55 “OLED 20: 9, FullHD + (1080p), 90 Hz

6,8 “OLED 19,8: 9, QHD + (1440p), 120 Hz

La taille

76 x 163 mm

76 x 163 mm

73 x 160 mm

74 x 165 mm

Grosseur

8,8 mm

8,8 mm

8,0 mm

8,5 mm

Le poids

206 grammes

206 grammes

180 grammes

199 grammes

SoC

Muflier 855, 7 nm

Snapdragon 855+, 7 nm

Muflier 865, 7 nm

Muflier 865, 7 nm

RAM

6, 8, 12 Go LPDDR4X

8.12 LPDDR4X

8.12 LPDDR4X

8.12 LPDDR5

La mémoire

128, 256 Go UFS 3.0

256 Go UFS 3.0

128, 256 Go UFS 3.0

128, 256 Go UFS 3.0

Appareil photo principal

48 MP (IMX586, 1/2 “) f / 1.7, 3x 8 MP f / 2.4 zoom et 16 MP f / 2.2 large

48 MP (IMX586, 1/2 “) f / 1.6, zoom 3x 8 MP f / 2.4 et grand angle 16 MP (IMX481, 1 / 3.1”) f / 2.2

48 MP (IMX586, 1/2 “) f / 1.8, large 16 MP f / 2.2 et macro 2 MP

48 MP (IMX689, 1 / 1.4 “) f / 1.6, zoom 3x 8 MP f / 2.4, grand angle 48 MP (IMX586, 1/2”) f / 2.2 et filtre couleur 5 MP

Caméra frontale

16 MP (IMX471, 1/3 “) f / 2.0, pop-up

16 MP (IMX471, 1/3 “) f / 2.0, pop-up

16 MP (IMX471, 1/3 “) f / 2.0, perforé

16 MP (IMX471, 1/3 “) f / 2.5 *, perforé

La batterie

4000 mAh, charge rapide 30 W

4085 mAh, charge rapide 30 W

4300 mAh, charge rapide 30 W

4510 mAh, charge rapide 30 W, charge rapide sans fil 30 W

Résistez.

–

–

–

IP68

Biomet.

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Capteur d’empreinte digitale sous écran, optique

Connecter

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

5G (NSA et SA, Sub-6), Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, NFC, USB C, sans prise, GPS, Galileo, Glonass, Beidou

Système

Android 9 Pie

Android 10

Android 10

Android 10

Lancer.

mai 2019

17 octobre 2019

21 avril 2020

21 avril 2020

Prix

709, 759, 829 euros

759 euros

709, 809 euros

909, 1009 euros

Quatre, c’est plus que trois, je suppose

Si OnePlus a corrigé deux de ses principales lacunes dans ses décisions de conception avec la résistance à l’eau et la prise en charge de la charge sans fil, qu’en est-il de la caractéristique qui définit le mieux le haut de gamme? Ou quelle est la même chose, Où est ta caméra

Il y a aussi de grandes innovations dans une section qui ajoute encore, pour la deuxième année consécutive, un capteur de plus, en plus de renouveler pour la nouvelle vague de grands capteurs:

Appareil photo principal de 48 MP Sony IMX689, 1 / 1,4 “ en taille, ouverture f / 1.6, avec OIS + EIS.

Téléobjectif 3x 8 MP, ouverture f / 2,4, avec OIS.

Ultra grand angle Sony IMX586 16MP, taille 1/2 “et ouverture f / 2.2.

Filtre couleur, à 5 MP et ouverture f / 2,4.

Alors que téléobjectif avec trois grossissements Nous n’avons trouvé aucune nouvelle qui indique que nous avons de nouvelles capacités à bord, le reste des capteurs mérite un bref examen. La l’appareil photo principal a un capteur grand format et des performances en basse lumière, qui par défaut captureront 12 MP en utilisant le binning de pixels, tout en le super grand angle nivelle également, incorporant ce qui jusqu’à présent – et aussi dans le OnePlus 8 – était le capteur principal dans les terminaux OnePlus.

Voyons voir quelques échantillons ce que le OnePlus 8 Pro est capable de faire en photographie.

Ultra grand angle, auto

Appareil photo principal, automatique

Comme nous pouvons le voir, les performances en plein jour sont très correctes, résolvant facilement des situations avec une large plage dynamique.

Ultra grand angle, auto

Appareil photo principal, automatique

Zoom 3x, automatique

Zoom 10x, automatique

La plage focale couverte par le nouvel appareil est à nouveau large et ne fait vraiment aucun changement. Cela n’a pas beaucoup de sens d’aller au-delà de ce niveau de zoom dans ce test, au-delà de 3x, tout le découpage est numérique et la chute de la qualité, autant que la marque parle de 30 augmentations. Pour référence, le Find X2 Pro – ou le S20 Ultra, Huawei P30 Pro et P40 Pro … – a un zoom optique plus puissant, 5x qui donne un peu plus de jeu, bien qu’il ait également un module plus volumineux.

Bien que ce zoom ‘montant’ c’est plus que suffisant et équilibré oui il manque un renouvellement dans les capacités de cela, qui augmentent le niveau de détail atteint. Et c’est que ces trois augmentations sont déjà très proches du détail que l’on obtient du capteur principal avec un bon éclairage, quand on ajuste la capture à la résolution maximale de 48 MP.

Ultra grand angle, auto

Appareil photo principal, automatique

Zoom 3x, automatique

Au fur et à mesure que la lumière tombe, nous voyons comment la question se complique pour le grand angle et le téléobjectif, qui souffrent comme les précédents modèles OnePlus. À souligner, les performances du capteur principal OnePlus 8 Pro dans la gestion des hautes lumières évitant les brûlures, bien que dans ces scènes et dans la voiture, le traitement soit déjà un peu plus limité dans ses ombres. Des scènes plus agressives, dans la galerie avec toutes les photos à leur résolution d’origine.

Appareil photo principal, automatique

Appareil photo principal, mode nuit

À l’intérieur, nous pouvons également profiter du nouveau capteur et de son grande sensibilité, qui vous permet désormais de voir au-delà de l’œil humain. Le niveau de détail Dans ces situations plus extrêmes, c’est surprenant et une bonne avancée pour OnePlus, bien que toujours loin du niveau des meilleurs que Google, Huawei ou Apple sait faire. Il est déconcertant qu’en utilisant le mode nuit, le résultat soit pire dans certains cas.

Une percée dans la performance photographique, quoique encore loin des grandes, des terres sponsorisées par le nouveau muscle sensoriel

Pour sa part, le capteur OnePlus 5 MP est ce qui semble être le plus consommable de tous, ce qui semble être simplement un capteur avec un filtre pour la photographie infrarouge. En fait, le couvrir montre comment ce capteur, le plus bas, n’est activé que dans le dernier d’entre eux: photochromique. Cela n’aide pas à corriger la couleur dans les autres modes et il semble, pourtant, un capteur supplémentaire pour engraisser la fiche technique sans faire autant de prix, et ce sera susceptible de disparaître dans les futures versions. Bien qu’elle soit curieuse et pour les plus enthousiastes de la photographie mobile, elle peut attirer notre attention.

Filtre couleur infrarouge, mode photochromique

Ce dernier filtre de couleur fait des captures qui ne distinguent pas la couleur de la lumière visible, mais la lumière qui reste à des fréquences inférieures au rouge. De cette façon, les êtres vivants tendent vers le brun ou le rougeâtre, quelle que soit leur couleur. Les résultats sont curieux, mais rien n’appelle à rester et encore très loin de la qualité des autres capteurs, surtout en basse lumière, où l’on ne verra guère plus que des bavures.

N’oubliez pas que vous pouvez accéder aux photographies dans leur résolution d’origine en cliquant dessus, ou voir toutes et quelques autres dans cette galerie.

En vidéo, nous ne voyons pas la puissance supplémentaire débloquer de nouveaux modes d’enregistrement par la force brute. 4K à 60 images par seconde et ralenti à 480 ips à 720p – ou 240 ips à 1080p – les limites sont toujours là. Oui, il est activé, malgré le mode “Single Frame 3-HDR”, qui permet Enregistrement vidéo HDR –Bien que ce mode ne fonctionne pas avec la stabilisation plus complète, qui utilise OIS et EIS–, et un troisième microphone situé à côté du flash permet zoomer sur l’audio pendant l’enregistrement, comme nous l’avons vu dans le Galaxy Note 10+.