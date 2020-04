OnePlus 8 Pro: caractéristiques, spécifications et prix

Avec un marché haut de gamme avec des paris de plus en plus intéressants, le OnePlus 8 Pro Il arrive à offrir ce qui est le pari le plus premium de la marque – également le plus cher -, afin de se mesurer aux principaux constructeurs. La promesse expirée était loin de proposer le même produit phare à un prix avantageux.

Parce que la recherche de chatouilles dans la gamme haute est de plus en plus compliquée, et pour cela, vous devez appuyer, et beaucoup, dans la section des spécifications. Dans ce cas, la technologie ne met pas les ciseaux au milieu, et mise tout sur un smartphone clairement orienté pour frapper la table en termes de qualité et de capacité.

OnePlus 8 Pro: un peu plus de tout

Avec un design qui parie, encore une fois, pour un écran incurvé sur ses côtés pour offrir une plus grande sensation d’immersion, OnePlus accompagne maintenant cela avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Avec le 90 Hz des générations passées de plus en plus répandu, toujours peu ont cette fonctionnalité sur leur fiche technique.

OnePlus 8

Les dimensions

165 x 74 x 8,5 mm

Le poids

199 g

Affichage

6,78 “AMOLED, QHD +, 120Hz

Processeur

Qualcomm Snapdragon 865

RAM

8/12 Go

La mémoire

128/256 Go

Appareil photo principal

48 MP f / 1,6 + 8 MP f / 2,4 + 48 MP f / 2,2 + 5 MP f / 2,4

Caméra frontale

16 MP f / 2,45

Caméra vidéo principale

4K 30/60 ips, 1080p 30/60 ips, super ralenti 720p 480 ips, 1080p 240 ips

Caméra vidéo frontale

1080p 30fps

La batterie

4510 mAh avec charge rapide 30 W

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales sous l’écran

Système

Android 10

Prix

909 € (8 + 128 Go) / 1009 € (12 + 256 Go)

À l’intérieur se trouve un bon recueil de composants qui le placent clairement parmi les plus capables du moment, avec jusqu’à 12 Go de RAM et le Processeur Snapdragon 865 –Et connectivité 5G– pour donner vie à l’utilisation quotidienne du terminal et que rien ne manque en termes de puissance. De même, sa batterie de 4 510 mAh avec une charge rapide à 30 W est suffisamment promise pour durer la journée.

Un ajout important dans cette génération, en plus, est la résistance à l’eau et à la poussière avec le Certificat IP68, très absent des modèles précédents et motif de critiques constantes de la marque.

La caméra arrive quadruple à l’arrière, avec deux capteurs 48 MP (grand angle et grand angle), plus un téléobjectif avec un grossissement 3x sans perte de qualité et un filtre couleur dédié pour les photos en noir et blanc.

Prix ​​et disponibilité du OnePlus 8 Pro

Le OnePlus 8 Pro sortira le lendemain 21 avril, en prévente à partir de ce même jour le 14 avril sur le site officiel de la marque.

Ils arriveront dans deux configurations différentes: 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (en couleur Black Onyx), pour 909 euros; et 12 Go de RAM et 256 Go de stockage (dans les couleurs Ice Green et Ultramarine Blue), pour € 1,009.

