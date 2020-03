OnePlus 8 Pro divulgué par Robert Downey Jr., le lancement aurait été fixé au 15 avril – .

L’ambassadeur de la marque OnePlus, Robert Downey Jr., a été photographié tenant un OnePlus 8 Pro sur le plateau pour une publicité, bien que le téléphone n’ait pas encore été annoncé.

Deux fuites indiquent que la série de téléphones OnePlus 8 sera officiellement lancée le 15 avril.

Si vous souhaitez en savoir plus sur les spécifications des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, assurez-vous de consulter la fuite la plus récente et la plus complète du mois dernier.

Les fuites de smartphones sont de toutes formes et tailles, mais ce n’est pas souvent qu’une célébrité de la liste A est à l’origine de la fuite. Comme vous le savez peut-être, Robert Downey Jr.est devenu l’an dernier ambassadeur de la marque OnePlus, apparaissant dans des publicités et publiant des photos de lui sur les réseaux sociaux avec le OnePlus 7 à la main. Il semble que l’accord qu’il a conclu avec OnePlus soit également en cours, car une publication Instagram maintenant supprimée lui a montré ce qui semble être un OnePlus 8 Pro.

Les photos sont apparues sur le profil Instagram du photographe Sam Jones (hôte de la fantastique émission d’interview Off Camera, que vous pouvez regarder sur Netflix). Comme le note 9to5Google, les photos semblent avoir été prises sur le tournage d’une publicité, et après avoir réalisé son erreur, Jones les a retirées. Vous ne les trouverez plus sur le profil de Jones, mais une page de fans RDJ a réussi à les accrocher et à les héberger avant qu’ils ne disparaissent:

Source de l’image: fanpage Sam Jones / RDJ

Comme vous pouvez le voir, bien que la matrice à trois caméras ressemble à celle du OnePlus 7 Pro, les capteurs qui étaient autrefois sous la caméra ont été déplacés vers le côté gauche de la matrice. Cela est incroyablement proche du design que nous avons vu en octobre dernier, lorsque CashKaro et Steve Hemmerstoffer (@OnLeaks) se sont associés pour nous apporter des rendus de l’appareil non annoncé. Ce n’est pas tout à fait un à un, mais la conception générale était essentiellement parfaite.

Outre la fuite accidentelle d’Iron Man, nous pourrions également avoir obtenu la confirmation de la date de lancement. Vendredi matin, le prolifique leaker Max J. a tweeté une image qui présentait la silhouette d’un smartphone (probablement le OnePlus 8) et une date: le 15 avril. Cela correspond aux rapports précédents d’un lancement à la mi-avril:

Quelques heures plus tard, un autre défenseur, Ishan Agarwal, a déclaré sur son compte Twitter que “OnePlus annoncera officiellement la date de lancement et les détails de l’événement de la série OnePlus 8 le 23 mars, au moins en Inde”. Il croit toujours que le lancement aura lieu le 14 avril en Inde, mais dit que le 15 avril pourrait être la journée mondiale de lancement.

Ishan et Max ont été des ressources utiles pour les fuites dans le passé, et avec Robert Downey Jr. pour les sauvegarder, il est clair que nous en saurons plus sur les OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro plus tôt que tard.

