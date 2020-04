OnePlus 8 Pro, du matériel de niveau absolu mais à quel prix!

En attendant la présentation officielle de la nouvelle famille OnePlus, les rumeurs sur les terminaux deviennent de plus en plus pressantes. Bien qu’il s’agisse d’indiscrétions, nous sommes presque certains qu’il s’agit de sources fiables, il n’y aura donc pas de surprise dans ce sens.

Pour le moment, la seule certitude est que la société a officialisé que le prochain Le 14 avril sera la journée dédiée au lancement de OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Cependant, les spécifications techniques du “grand frère” sont déjà disponibles sur le net avec ce que sera la conception de l’appareil.

OnePlus 8 Pro comprendra un panneau AMOLED d’une diagonale de 6,78 pouces et équipé d’une résolution QuadHD +. Comme depuis quelques années maintenant, le taux de rafraîchissement sera parmi les plus élevés, avec 120 Hz. Le constructeur a également opté pour un facteur de rapport d’aspect de 19,8: 9 pour rendre l’appareil plus mince.

Du point de vue SoC, le OnePlus 8 Pro n’aura pas de problèmes d’alimentation grâce au processeur Qualcomm Snapdragon 865. Il y a deux coupures de mémoire, le premier 8/128 Go tandis que le second 12/256 Go.

La famille OnePlus 8 n’aura aucun compromis!

Actualités concernant également la caméra arrière, avec un capteur principal Sony IMX689 caractérisé par 48 mégapixels et une stabilisation optique et numérique. L’objectif grand angle atteindra un angle de 120 degrés et sera un Sony IMX586. Le téléobjectif 8 mégapixels avec zoom numérique jusqu’à 30x et le capteur 5MP avec filtre couleur complètent l’équipement.

la La batterie 4510mAh garantira une bonne autonomie et il y aura également un support pour une charge rapide de 30 W pour la charge filaire et sans fil. Pour l’occasion, OnePlus lancera le nouvel OxygenOS, également basé sur Android 10. Les couleurs disponibles au lancement seront le noir onyx, le vert glacial et le bleu ultramine.

Les prix attendus mais non officiels coûtent environ 930 euros pour la version 8/128 Go alors oui dépasser 1020 euros pour le 12 / 256GB. Les ventes débuteront le 30 avril, avec possibilité de pré-commande après la présentation.