OnePlus 8 Pro, le nouveau top OnePlus est livré

OnePlus sans aucun doute, il est l’une des entreprises qui à partir de 2018, il s’est taillé une part importante du marché en partant du bas pour atteindre ensuite un niveau d’élite, notamment grâce à son OnePlus 6, téléphone très apprécié des utilisateurs.

En attendant l’événement officiel organisé par la société, les premières fuites circulant sur le net concernant le futur smartphone phare de OnePlus, avec vraiment haut niveau, comme annoncé précédemment par PDG Pete Lau.

Caractéristiques techniques comme un vrai top

Ces nouvelles ne peuvent pas être considérées 100% fiable, puisqu’il s’agit d’une fuite et donc d’informations non officielles, cependant selon les sources (Geekbench) le téléphone portable de marque OnePlus doit être équipé d’un écran super AMOLED de 6,7 pouces avec une résolution de 3180 x 1440 pixels, une conception avant à double trou pour les caméras avant, 32 mégapixels et l’autre dédié à ToF (calcul de la distance pour effet de profondeur).

Pour faire bouger le tout, on penserait à un secteur matériel respectable, composé du processeur Snapdragon 865 de Qualcomm assisté par 8/12 Go de RAM et 128/256 Go de mémoire interne, grâce au modèle que vous décidez d’acheter.

Quant à l’arrière, nous devrions avoir un secteur photographique divisé en 3 capteurs, 60mp, 16mp et 13mp, chacun avec une fonction respectivement.

L’alimentation se composera de deux batteries séparées qui, ensemble, fourniront un total de 4500mAh, soutenu par une charge rapide a 50W agrémenté d’une recharge sans fil.

Inévitable comme la norme maintenant la norme Port de type IP53, NFC et USB C.

On ne sait rien de la date de sortie et du prix, ce dernier étant donné que les caractéristiques techniques ne seront certainement pas accessibles, il suffit d’attendre de nouvelles déclarations de OnePlus.