OnePlus 8 Pro montre toute sa puissance sur le portail Geekbench

Nous attendons tous avec impatience l’arrivée officielle des nouveaux fleurons de OnePlus que cette année il y en aura trois. Le modèle le plus attendu est peut-être le OnePlus 8 Pro, le modèle le plus performant du trio, et semble promettre de très belles choses, selon les premiers résultats de référence obtenus sur Geekbench.

OnePlus 8 Pro sur Geekbench: 12 Go de RAM et puissant SoC

La société chinoise nous a toujours habitués à des smartphones très puissants et puissants, et apparemment cette année nous verrons de vrais super haut de gamme. Le modèle Pro, en particulier, sera un véritable monstre de puissance selon les premiers scores publiés sur Geekbench. Le smartphone (enregistré avec le nom de code GALILEI IN2023) a 4296 points en simple cœur et bien 12531 points en multi core, et c’est sans aucun doute d’excellents scores.

Tout cela est évidemment dû à la fiche technique vraiment remarquable de cet appareil. Comme le montre le portail de référence, en fait, sous le capot du prochain OnePlus 8 Pro il y aura le puissant processeur Snapdragon 865 Qualcomm, ou l’un des processeurs les plus puissants actuellement en circulation. Pour ajouter à ce puissant SoC, alors, Geekbench nous montre que nous serons bien à bord 12 Go de mémoire RAM.

Comme d’habitude, par conséquent, OnePlus apportera un smartphone haut de gamme en termes de performances. Cependant, la conception changera par rapport au passé. La nouvelle série de smartphones de la société comportera en fait un écran perforé. Le modèle Pro en particulier aura un écran AMOLED incurvé sur les côtés et avec un taux de rafraîchissement de 120Hz.