OnePlus 8 Pro, tous les détails sur son appareil photo

Après l’avoir saisi en réalité, au cours des dernières heures, @OnLeaks a publié un nouvelle série de rendu de OnePlus 8 Pro, confirmant l’aspect précédemment supposé, si ce n’était nouvelle couleur vert menthe. Pour accompagner les images, une nouvelle série de fuites qui a révélé de plus amples détails sur le prochain produit phare de la marque OnePlus, et une en particulier, concernait son secteur photographique.

Avant de passer à cela, cependant, il semble approprié résumer quelles sont les principales caractéristiques divulguées à ce jour, pour lequel OnePlus 8 sera équipé d’un Écran AMOLED de 6,78 pouces avec des bords incurvés et un trou dans le coin supérieur gauche, et avec un Taux de rafraîchissement de 120 Hz. Au-delà de cela, il semble que le smartphone sera alimenté par un SoC Qualcomm Snapdragon 865 avec support 5G, accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne, bien que la possibilité que le smartphone puisse également faire ses débuts dans la variante avec 12 Go de RAM et 256 Go de mémoire interne n’est pas exclue.

OnePlus 8 Pro, voici les détails de son appareil photo

Passons maintenant à secteur photographique. Déjà ces dernières semaines, OnePlus 8 Pro était censé être équipé d’une caméra quad externe 48MP + 48MP + 8MP + 5MP. Maintenant, cependant, Ishan Agarwal a fourni plus de détails sur sa configuration.

Tout d’abord, selon ce qui a été communiqué par le célèbre fuiteneur, le Le capteur principal de 48 MP sera un Sony IMX689, le même que Oppo Find X2 Pro. Celui-ci aura une ouverture de f / 1,78, tandis que le deuxième objectif 48 MP sera un objectif ultra-large avec une ouverture de f / 2,2. C’est, dans ce cas, un capteur Sony IMX586 qui fournira 120 degrés FoV.

Compléter le secteur photographique, un Téléobjectif 8 MP avec ouverture f / 2,44 et prise en charge du zoom optique 3X, et un quatrième appareil photo avec un “filtre couleur” de 5 MP. À l’avant, cependant, OnePlus 8 Pro aura un appareil photo 16 MP.