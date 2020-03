OnePlus 8 Pro, une coque en silicone dévoile de nombreux détails du produit phare

Malgré la le lancement de la famille OnePlus 8 est prévu pour avril, les rumeurs concernant les appareils deviennent de plus en plus incessantes. En fait, la gamme d’appareils devrait être caractérisée par trois appareils, parmi lesquels la base OnePlus 8, une version Lite et une Pro se démarquent.

De toute évidence, entre les trois appareils, il y aura des différences plus ou moins marquées et, par conséquent, il est raisonnable de OnePlus 8 Pro sera le plus puissant de la gamme. Comme vous pouvez le voir dans l’image de rendu d’ouverture, l’écran comportera un “trou” dans l’écran pour loger la caméra avant. De plus, le panneau avant aura des bords incurvés pour améliorer l’esthétique et la conception générale.

OnePlus 8 Pro se rapproche du lancement

Cependant, les principales nouvelles pour le smartphone seront à l’arrière de l’appareil. Merci aux gars de Gizmochina en fait, nous pouvons avoir plus de détails sur quel sera le dos du flagship. A travers une housse en silicone vous pourrez découvrir les principales formes qui caractériseront le design.

Fondamentalement, les formes et les les dimensions globales resteront inchangées par rapport au OnePlus 7T Pro. Le bouton marche / arrêt et le curseur pour le mode silencieux sont situés sur la droite. Sur la gauche à la place, nous trouvons la bascule du volume. Dans la partie inférieure, comme toujours, il y a le port USB Type-C et le haut-parleur. Au sommet, contrairement au prédécesseur, il n’y aura pas de caméra pop-up.

Quant à la caméra arrière, nous pouvons nous attendre à une configuration à quatre objectifs. La configuration devrait rester similaire à celle du OnePlus 7T Pro mais avec l’ajout d’un capteur ToF.