OnePlus 8 Pro, voici la caméra en action avec le mode nuit

OnePlus 8 Pro sera équipé d’un excellent secteur photographique. Selon ce qui a émergé sur le Net jusqu’à présent, bien que cette information n’ait pas encore été officiellement confirmée par la société, OnePlus 8 Pro aura un capteur principal de 48 MP, accompagné d’un objectif ultra grand-angle de 48 MP, d’un téléobjectif de 8 MP et d’un Lentille de filtre couleur 5 MP.

Au cours des dernières heures, Pete Lau, le PDG de OnePlus, a testé l’appareil photo de son prochain produit phare, proposant une comparaison avec l’appareil photo d’un autre smartphone haut de gamme dont le nom n’a cependant pas été dévoilé. Les photos proposées ont été prises avec le mode Nuit, et vous pouvez facilement voir à quel point l’image prise avec OnePlus 8 Pro est plus riche en détails et moins bruyante, même si elle semble être fortement traitée.

Pete Lau a également proposé une comparaison photographique prenant en compte uniquement le téléobjectif, pour tester la capacité et la qualité du zoom. Encore une fois, la prise de vue réalisée par OnePlus 8 Pro semble être beaucoup plus détaillée, mais aussi plus élaborée.

Que pensez-vous de ces clichés? Nous vous rappelons que la présentation de OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro aura lieu le 14 avril lors d’un événement qui sera retransmis sur les chaînes officielles de l’entreprise. En attendant, nous vous laissons la fiche technique avec toutes les prétendues fonctionnalités de OnePlus 8 Pro.

Spécifications techniques du OnePlus 8 Pro

Dimensions et poids: 165,3 x 74,4 x 8,5 mm; 199g

afficher: 6,78 ″ Fluide AMOLED; QHD + (3168 x 1440 pixels); Taux de mise à jour à 120 Hz; HDR10 +; Technologie MEMC

SoC: Qualcomm Snapdragon 865 (1x Kryo 585 (basé sur ARM Cortex-A77) Core principal à 2,84 GHz + 3x Kryo 585 (basé sur ARM Cortex-A77) Core de performance à 2,4 GHz + 4x Kryo 385 (basé sur ARM Cortex A55) à 1,8 GHz); GPU Adreno 650

RAM: 8 Go LPDDR5; 12GB LPDDR5

Mémoire interne: 128 Go UFS 3.0; 256 Go UFS 3.0

batterie: 4 510 mAh; Charge rapide filaire 30W (Warp Charge 30T – 5V / 6A); Charge sans fil rapide de 3oW (Warp Charge 30 Wireless); Recharge sans fil inversée

Caméra externe: Sony IMX689 48MP, f / 1,78, pixel 1,12µ, OIS, EIS, PDAF, CAF, LAF + capteur ultra grand angle 48MP, téléobjectif f / 2,2 + 8MP, f / 2,4, OIS, zoom hybride 3X + 5 MP, objectif à filtre couleur f / 2.4; Vidéo: 4K à 30/60 ips; 1080p @ 30/60 ips; 1080p à 240 ips; 720p à 480 ips; Vidéo HDR; Zoom audio

Caméra interne: Sony IMX471 16MP, f / 2.0, mise au point fixe, EIS, 1080p @ 30fps

Autres fonctionnalités: Capteur d’empreintes digitales intégré; Bluetooth 5.1; USB Type-C USB 3.1 Gen 1; NFC; Wi-Fi 6; GPS, GLONASS, Beidou, Galileo; capteur laser, capteur de détection de scintillement, capteur RVB avant; Certification IP68

Système d’exploitation: Android 10 avec OxygenOS

couleurs: Noir onyx; Vert glaciaire; Bleu outremer