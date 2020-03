OnePlus 8 sera plus cher que ses prédécesseurs, et tout cela grâce à la 5G – .

Tous les téléphones OnePlus 8 auront une connectivité 5G, a révélé le PDG de OnePlus, Pete Lau, avant le lancement.

Le OnePlus 8 Pro et le OnePlus 8 pourraient être plus chers que les téléphones précédents, mais ce dernier devrait toujours être abordable.

On ne sait pas si une version Lite du OnePlus 8 sera également lancée prochainement.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

OnePlus a été l’un des premiers fournisseurs de smartphones à lancer un téléphone 5G l’année dernière – le OnePlus 7 Pro. Ce téléphone était le téléphone le plus cher de OnePlus à ce jour, dépassant 800 $, mais ce n’était pas nécessairement une surprise. Après tout, les appareils 5G de première génération ne peuvent pas être aussi abordables que ceux 4G, et le OnePlus 7 Pro était moins cher que les autres téléphones 5G début 2019. À l’avenir, cependant, OnePlus va ajouter la prise en charge 5G à tous ses téléphones phares, donc même le téléphone OnePlus 8 le moins cher pourrait être plus cher que son prédécesseur direct.

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a déclaré à CNET que la société était «all-in sur 5G». Ce n’est pas seulement parce que d’autres font la même chose, avec la série Galaxy S20 en étant un excellent exemple, mais parce que la couverture 5G s’améliorera dans les années à venir, et les gens ont tendance à garder leur téléphone plus longtemps qu’auparavant.

Sans oublier que le processeur Snapdragon 865 est livré avec un support 5G intégré, alors pourquoi ne pas en tirer le meilleur parti? La puce ne comporte pas de modem intégré. Au lieu de cela, la puce est livrée avec une puce secondaire obligatoire qui contient à la fois des modems 4G et 5G. En d’autres termes, tous les téléphones équipés du chipset Snapdragon 865 auront un modem 5G à l’intérieur. Lau n’a pas révélé quel type de processeur le OnePlus 8 utilisera, mais il s’agit probablement de la nouvelle puce Snapdragon 865, qui alimentera de nombreux produits phares Android de cette année.

«Je tiens à réaffirmer notre engagement envers la 5G et notre investissement à long terme», a déclaré Lau. “Nous investissons dans la 5G depuis plusieurs années, et nous voyons cela comme la voie à suivre et celle à laquelle nous sommes très attachés.”

L’exécutif a reconnu que les téléphones OnePlus 8 seraient plus chers en raison de cette connectivité 5G, mais a laissé entendre qu’ils ne seraient pas aussi coûteux que le Galaxy S20. Un OnePlus 8 Pro plus cher sera lancé ce printemps, a-t-il déclaré, aux côtés d’un OnePlus 8 standard.

“L’année dernière, nous avons lancé le 7 Pro et le 7 ensemble, et il y avait beaucoup d’enthousiasme à ce sujet”, a déclaré Lau. “Je pense que cette année encore, tout le monde devrait s’attendre à beaucoup de choses dans les produits 5G à un prix raisonnable.”

Lau a semblé suggérer que la société ne dévoilerait que deux versions OnePlus 8 le mois prochain, date à laquelle la série devrait être lancée. Mais les rapports précédents indiquaient que la série pourrait également comporter un troisième appareil. Le OnePlus 8 Lite est le combiné en question, qui pourrait contenir une puce MediaTek au lieu du Snapdragon 865, selon des rumeurs. Une version Lite du OnePlus 8 sera-t-elle également livrée avec une prise en charge 5G intégrée? Nous devrons attendre avril pour le savoir, en supposant que la société dévoile sa première série de smartphones de 2020.

Source de l’image: Zach Epstein, .

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.