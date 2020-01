OnePlus 8, tout ce que nous savons sur le prochain smartphone

Les rumeurs deviennent de plus en plus insistantes OnePlus 8. Les dernières rumeurs veulent que le prochain smartphone de l’entreprise en ait un Écran OLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz, créé en collaboration avec Samsung. Les gars de The Verge, qui a déclaré avoir parlé au PDG de OnePlus, Pete Lau. C’est ce dernier qui aurait confirmé la présence d’un écran OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

En fait, ce n’est pas la seule information dont vous disposez à ce sujet. Avant d’énumérer les autres fonctionnalités de OnePlus 8, nous tenons à préciser que, du moins pour le moment, celles qui sont apparues sur le Net ne sont que des rumeurs non encore officiellement confirmées par la société.

Les prétendues fonctionnalités de OnePlus 8

OnePlus 8 devrait être équipé d’un Écran OLED de 6,4 pouces avec résolution FullHD + et drop notch. Sous le corps il y a une cachette SoC Qualcomm Snapdragon 865 accompagné de 8 Go de RAM et mémoire UFS 3.0 2 LANE (128 Go, 256 Go et 256 Go).

À bord du nouveau smartphone de la gamme OnePlus, secteur photographique qui semble être composé d’un Capteur principal 60 MP, un grand angle et un téléobjectif. Quant au batterie, cela pourrait en avoir un Capacité de 4000 mAh et soutenir la charge rapide 30T.

Parmi les autres fonctionnalités présumées de OnePlus 8: module 5G; USB Type-C; Connectivité Bluetooth 5.0 et Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac double bande; double haut-parleur; NFC; GPS; Dolby Atmos et GLONASS. OnePlus 8 devrait faire ses débuts avec OxygenOS 10.0, l’interface personnalisée de OnePlus basée sur Android 10.