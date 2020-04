OnePlus 8 trop riche pour votre sang? Le LG Velvet pourrait être une alternative tentante

Le OnePlus 8 s’avérant être un bond en avant par rapport aux téléphones OnePlus précédents en termes de spécifications et de prix, il reste un vide dans la section “ Spécifications fortes à un prix moyen ” du marché qu’occupait autrefois la société – et une nouvelle fuite suggère que l’écart pourrait être comblé par le prochain LG Velvet.

Ces informations proviennent du site Web du forum coréen «Meeco», où un utilisateur a publié une capture d’écran d’une gamme de téléphones, avec de nombreuses spécifications clés.

On ne sait pas exactement qui est le bélier, ni d’où proviennent les informations, mais il y a quelques variantes de couleurs présentées ici que nous n’avons pas vues dans les propres taquineries de LG, et qui semblent crédibles – bien que comme pour toutes les fuites, nous recommandons prendre celui-ci avec une pincée de sel.

La fuite suggère que le LG Velvet aura le chipset Snapdragon 765G de milieu de gamme, qui ne renverra pas des vitesses de traitement rapides comme le 865 haut de gamme du OnePlus 8, bien que les personnes qui n’ont pas besoin des vitesses les plus rapides ne remarqueront probablement pas . Il semble que le téléphone soit également un appareil 5G.

La fuite suggère également que le chipset sera associé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, ce qui constituerait une configuration assez standard pour un appareil de milieu de gamme. Selon la fuite, il y a une batterie de 4300 mAh, ce qui serait encore une norme assez standard.

Apparemment, les caméras seront un vivaneau principal de 48 mégapixels, rejoint par un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un troisième appareil photo de 8 mégapixels, bien qu’il ne soit pas clair s’il dispose d’un téléobjectif, d’un angle ultra grand-angle, d’un macro ou d’un autre objectif, tandis qu’à l’avant dit être un appareil photo 16MP.

Nous nous attendons à ce que le prix du téléphone soit carrément dans le territoire de milieu de gamme – et peut-être proche du prix de 499 £ (environ 640 $, 930 AU $) du OnePlus 7, ce qui en ferait une option tentante pour les fans de ce téléphone qui peuvent pas assez cher pour le coût du OnePlus 8.

Qu’est-ce que le LG Velvet?

Le LG Velvet remplacerait le LG G9 prévu, qui aurait été abandonné (bien que la raison ne soit pas claire), et LG compte sur le succès du nouveau téléphone.

Ses appareils récents n’ont pas connu un succès particulier, et si le Velvet se révèle être un appareil de milieu de gamme abordable et populaire – dont les fuites, y compris ce dernier, suggèrent qu’il pourrait bien l’être – il pourrait annoncer un changement dans le sort de la marque.

Nous savons que le téléphone atterrira le 7 mai, et TechRadar vous apportera toutes les nouvelles lorsque cela se produira, et nous espérons mettre la main sur le téléphone pour l’examiner, alors restez à l’écoute.