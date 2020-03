OnePlus 8, une nouvelle photo du manuel apparaît en ligne

Chaque année, OnePlus lance deux séries de smartphones qui entrent dans la catégorie haut de gamme. Parlons de la ligne “classique” et de la série “T”. Il semble que cette année ne fera pas exception non plus, mais en raison de l’épidémie de coronavirus, beaucoup de choses pourraient changer. Dans tous les cas, ces appareils sont équipés d’un matériel mis à jour et puissant et de leur conception traditionnelle.

De nouvelles rumeurs sont apparues sur le net qui semblent confirmer que OnePlus 8 continuera avec le même design que ses prédécesseurs. Cette semaine, un manuel d’utilisation est apparu indiquant un OnePlus 8 5G probable en bas. En regardant l’affiche, nous pouvons voir que le téléphone aura un écran avec un trou pour la caméra dans le coin supérieur gauche.

OnePlus 8, nous n’avons pas encore de version officielle

Dans le même temps, nous pouvons voir l’appareil avec l’empreinte digitale positionnée à sa place habituelle et un design très familier. Fait intéressant, OnePlus India a annoncé que le nouveau produit sera annoncé le 3 mars, bien qu’il n’y ait pas encore de confirmations officielles.

Cependant, à partir de la courte vidéo, il semble que ce ne soit pas le OnePlus 8 en question. Certains utilisateurs ont émis l’hypothèse que le prochain appareil OnePlus sera un smartphone de jeu, tandis que d’autres pensent que la société annoncera un nouveau concept de téléphone. Il est même supposé que OnePlus a préparé l’objectif multi-zoom périphérique pour une utilisation commerciale et pourrait le libérer bientôt.

Plus tôt cette année, OnePlus a présenté son premier appareil conceptuel. La plus grande caractéristique est la conception cachée de la lentille arrière. La transition de l’opaque au transparent ne prend que 7 secondes, mais OnePlus n’a pas précisé quand il sera disponible sur le marché. Cependant, le OnePlus 8 aurait un écran de 6,5 pouces et une triple caméra à l’arrière. De plus, la capacité de la batterie sera de 4000 mAh et l’appareil aura un certificat IP53 pour l’étanchéité.