OnePlus 8, voici les fonds d’écran 4K officiels à télécharger sur votre smartphone

OnePlus a présenté il y a quelques jours le nouveau OnePlus Series 8, avec un écran ultra-fluide avec une fréquence de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz, le SoC Qualcomm Snapdragon 865 avec modem RF Snapdragon X55 5G intégré, une super batterie avec un support de charge rapide et un excellent secteur photographique pour le moins.

Cependant, tout le monde ne peut pas se permettre OnePlus 8, mais grâce à ces antécédents officiels, il est possible d’en avoir un avant-goût. Les arrière-plans ont été créés par Hampus Olsson, un artiste impliqué dans la création de fonds d’écran pour smartphones OnePlus à partir de la série 2. Sur son site officiel, l’artiste a non seulement raconté l’histoire et l’idée derrière son projet , mais a également mis à la disposition des utilisateurs le téléchargement gratuit des arrière-plans qu’il a créés.

Où télécharger les fonds d’écran 4K officiels de OnePlus 8

«Les nouveaux horizons devaient être audacieux, propres, sans bordure et des animations devaient être impliquées. Nous voulions garder le style OnePlus que les utilisateurs ont aimé jusqu’à présent, mais le rendre plus propre et plus percutant “, a écrit Hampsun Olsson sur son blog. L’artiste a également créé une série d’arrière-plans animés, mais en raison de certains accords conclus avec OnePlus, il ne lui a pas été possible de partager toutes les œuvres qu’il a créées.

Si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger certains des arrière-plans créés par l’artiste pour les nouveaux smartphones OnePlus 8 directement depuis son blog officiel, depuis son application ou, alternativement, de ce lien qui fait référence au dossier Zip. Les arrière-plans sont disponibles en résolution 4K. En attendant, nous vous laissons à notre aperçu vidéo OnePlus 8.