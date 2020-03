OnePlus annonce la date officielle de la présentation de la série 8

On peut enfin vous dire que OnePlus 8, 8 Pro et Z seront officiellement présentés ensuite 14 avril 2020 à 17h00 italien. La société chinoise a annoncé son événement sur son site officiel.

La société l’a également communiqué via les principales pages du réseau social, fournissant également des indications sur la façon de suivre l’événement en streaming en direct. Découvrons tous les détails ensemble.

OnePlus 8: présentation le 14 avril 2020

Nous avons enfin une date officielle, communiquée directement par l’entreprise sur son site officiel. OnePlus présentera la série 8, composé du modèle de base et de sa variante Pro le 14 avril 2020. Les avancées sont encore très fraîches et actuellement la conception des appareils et de leurs fiches techniques n’a en aucun cas été confirmée par le géant. Il y a aussi des rumeurs qui parlent d’une quadruple caméra arrière placée en haut de gamme.

OnePlus, comme prévu précédemment, a révélé certaines fonctionnalités à travers les profils officiels de ses réseaux sociaux. Le premier est le afficher le taux de réfraction qui atteindra 120 Hz et le second est que tous les smartphones de la série 8 sera compatible avec les réseaux 5G. La société annonce l’événement avec la phrase “la vitesse arrive”, certainement prête à mettre sur le marché trois smartphones capables de répondre aux différents besoins des utilisateurs.

Les modèles standard et Pro seront également ajoutés OnePlus Z, qui pourrait prendre l’héritage de l’ancien OnePlus X. Le quatre caméras du modèle Pro pourrait être composé comme suit: un appareil photo principal de 48 mégapixels, un appareil photo ultra quadrangulaire de 48 mégapixels, un téléphone de 8 mégapixels et un filtre couleur de 5 mégapixels. À ce stade, il nous suffit d’attendre quelques jours de plus pour en savoir plus.