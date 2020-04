OnePlus annonce le lancement de la boutique éphémère en ligne

C’est officiel, OnePlus vient d’annoncer le lancement du nouvelle boutique éphémère en ligne, conçu pour la Communauté européenne, est disponible immédiatement après le lancement de la série Keynote 8. Cela permettra à tous les fans et clients OnePlus d’avoir un aperçu des nouveaux achats d’appareils de l’entreprise. L’engouement pour ce nouveau magasin est au nième degré. Voici tout ce que vous devez savoir à ce sujet.

Voici ce que Lampen dit et en quoi consistera cet événement

la Responsable de la stratégie OnePlus Europe Tuomas Lampen il a fait la déclaration suivante: Pop-Up est une opportunité pour nous de nous engager avec notre communauté, créant une expérience spéciale liée au dernier lancement. Dans le passé, nous avons vu enthousiasme indéfectible par notre Communauté pour les événements pop-up que nous avons organisés dans des villes comme Paris, Helsinki, Londres, Berlin, Amsterdam, Copenhague Stockholm, Rome, Milan, Madrid, Barcelone, Bruxelles et bien d’autres. Comme, comment première marque numérique, nous voulons apporter la même expérience Pop-Up à notre communauté, mais avec la commodité de rester à la maison, en gardant à l’esprit leur santé et leur bien-être. Pop-Up Online permet aux membres de la communauté d’être le premier à posséder la série OnePlus 8, ainsi que de partager leur expérience avec le monde.

Une autre nouvelle intéressante est que, dans le cadre de l’expérience de pop-up en ligne, il prévoit qu’en visitant le site officiel, les utilisateurs plus rapides peuvent gagner des packs spéciaux de leurs appareils, en édition limitée, contenant non seulement l’appareil, mais aussi une série d’accessoires spéciaux de marque. Les produits seront expédiés à partir du 15 avril. En savoir plus sur le Pop-Up Store et sur l’événement de lancement, vous pouvez jeter un oeil à ce lien.