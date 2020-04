OnePlus Bullets Wireless Z: caractéristiques et prix

En plus des OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro, la marque chinoise appartenant au groupe BBK a officiellement dévoilé les OnePlus Bullets Wireless Z, de nouveaux écouteurs sans fil qui visent à devenir l’accessoire idéal pour les nouveaux appareils, qui manquent d’une prise casque depuis plusieurs générations.

Ces écouteurs ont un prix de 49 euros, sera disponible à partir du 21 avril et peut être acheté en quatre couleurs différentes: bleu, noir, blanc et vert. Chacune des teintes correspond à celles de la famille OnePlus 8.

Contrairement aux AirPods Pro d’Apple, aux Galaxy Buds + de Samsung ou aux FreeBuds de Huawei, les OnePlus Wireless Bullets Z ne sont pas de type sans fil. Les écouteurs sont connectés par un câble entre eux, un format qui a à la fois des forces et des faiblesses. Par exemple: ils peuvent être accrochés autour du cou lorsque la musique n’est pas diffusée.

En termes d’autonomie, la promesse OnePlus Bullets Wireless Z jusqu’à 20 heures d’utilisation ininterrompue avec une charge complète. Cependant, le fabricant garantit qu’avec une charge de seulement 10 minutes, ils peuvent fournir jusqu’à 10 heures de lecture audio ininterrompue.

Les OnePlus Bullets Wireless Z utilisent le Connectivité Bluetooth 5.0, ils résistent à l’eau et à la poussière (IP55) et peuvent être rechargés via un port USB-C. Ceux-ci offrent également la possibilité de basculer rapidement entre les appareils en appuyant simplement sur le bouton intégré. De cette façon, l’utilisateur peut facilement basculer la lecture de musique entre l’ordinateur, le smartphone, la tablette ou tout autre émetteur audio avec lequel les écouteurs ont été précédemment couplés.

La marque, enfin, a incorporé un mode à faible latence Il promet un retard plus faible dans le transfert de l’audio entre la source et le casque, ce qui est très utile dans certains scénarios – comme l’édition de pistes audio.

