OnePlus Concept One cherche à se différencier avec sa caméra invisible

Il OnePlus Concept One C’est déjà une réalité. Et, comme cela avait été anticipé ces derniers jours, ce qui le différencie des autres modèles de la marque, c’est l’inclusion de un nouveau cristal électrochromique qui couvre toutes les caméras et, lorsqu’ils ne sont pas utilisés, il s’assombrit pour les masquer complètement.

La technologie qui rend cette fonctionnalité possible dans le OnePlus Concept One n’est pas nouvelle dans l’industrie technologique. En fait McLaren l’utilise dans certains de ses véhicules pour réguler la transparence des toits ouvrants, par exemple. Cependant, c’est la première fois qu’un fabricant de smartphones parvient à l’intégrer dans un produit – et qu’il fonctionne correctement.

Intégrant pour la première fois une caméra arrière disparue, le #OnePlusConceptOne est la preuve de notre détermination inlassable à défier le conventionnel. Soyez témoin de la beauté de l’invisible dans # CES2020, du 7 au 10 janvier. pic.twitter.com/8HdaQ4uJma

– OnePlus Espagne (@OnePlus_ES) 7 janvier 2020

L’un des objectifs pour lesquels OnePlus a décidé de développer et d’expérimenter cette technologie, selon The Verge, est de pouvoir augmenter le nombre de caméras présentes dans un appareil sans que son esthétique soit affectée.

L’autre avantage de cette technologie, selon le constructeur, est la puissance améliorer l’exposition de l’appareil photo dans des environnements lumineux, comme s’il s’agissait d’un filtre. Pour ce faire, l’utilisateur n’a qu’à activer une option dans le mode de prise de vue professionnel de l’application appareil photo. Une fois terminé, le système amènera le verre à un niveau de transparence intermédiaire (semi-transparent) et réduira le niveau de lumière entrant dans le capteur photographique. L’entreprise s’assure que la réduction équivaut à trois étapes.

L’arrière de l’équipement, en plus du verre électrochrome, Il est recouvert d’une peau similaire à celle présente dans de nombreux véhicules McLaren. Cependant, cette initiative n’est pas nouvelle dans l’industrie des smartphones, car la société coréenne LG a déjà expérimenté des revêtements cutanés en 2015 (LG G4).

Le OnePlus Concept One, comme son nom l’indique, est un produit conceptuel, donc aucune stratégie marketing n’est attendue autour d’elle. Cependant, il ne serait pas exagéré que certaines des tendances présentes dans ce modèle – telles que le verre électrochromatique ou la finition du cuir – finissent par percer un futur modèle de l’entreprise.

