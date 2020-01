OnePlus confirme officiellement l’affichage 120 Hz du OnePlus 8

Le défi entre les différents fabricants pour le meilleur record de smartphone 2020 a déjà commencé avec le mouvement OnePlus. En fait, le fabricant chinois a révélé toutes les principales caractéristiques de l’écran qui sera monté sur la famille d’appareils OnePlus 8.

Selon ce qui a émergé, le constructeur souhaite offrir à ses clients la meilleure expérience utilisateur possible. Pour cette raison, en 2019, OnePlus 7 Pro a inauguré l’ère de Affichage 90Hz pour l’entreprise. Ces panneaux appelés Fluid Display ont recueilli plus que des opinions positives des utilisateurs et des critiques, atteignant le degré Affichage de niveau supérieur A + de DisplayMate.

Mais la prochaine génération de panneaux est déjà en développement, dans l’esprit “Never Settle” qui caractérise l’entreprise. Voici donc que OnePlus a annoncé aujourd’hui le nouvel affichage fluide 120Hz. Le développement de cette évolution a été possible grâce à la collaboration avec Samsung Display, leader du secteur dans le domaine de l’AMOLED.

Voici toutes les fonctionnalités des écrans du prochain OnePlus 8

Étant un AMOLED, l’écran utilise les dernières découvertes technologiques dans le domaine des diodes électroluminescentes organiques. Le fabricant assure une brillance capable de dépasser 1000 nits et a une durée de vie très élevée. De plus, l’évolution naturelle de cette technologie est à l’étude, capable d’atteindre 240 Hz.

Les avantages des panneaux Affichage fluide à 120 Hz ils sont en ergonomie au quotidien, avec une réponse immédiate de l’écran au toucher des utilisateurs. Cependant, l’utilisation de contenu multimédia connaîtra également une nette amélioration grâce aux vidéos qui deviendront plus fluides. En fait, la technologie MEMC permet de rendre des vidéos à 24 ou 30 images par seconde et les lire à 60 ou même 120 images par seconde.

Le rendu des couleurs est un autre des points clés de OnePlus. la Affichage fluide à 120 Hz ils atteignent plus d’un milliard de nuances de couleurs, ce qui les rend parfaits pour les designers, les photographes et tous ces créateurs de contenu pour lesquels la précision des couleurs est essentielle. Chaque panneau est calibré directement en usine. Le lancement de la famille OnePlus 8 n’est pas encore établi, mais les fonctionnalités du smartphone semblent déjà très intéressantes.