OnePlus dévoile la fonction de charge optimisée conçue pour protéger votre batterie

C’est une triste réalité que nos téléphones survivent trop souvent aux batteries qui les alimentent. Alors qu’un téléphone récemment acheté peut facilement durer plus d’une journée avec une seule charge, après quelques années, la batterie se dégradera dans sa capacité, ce qui entraînera des performances de batterie beaucoup moins brillantes. Le problème est si répandu qu’Apple a même fameusement cadencé certains de ses appareils parce que les batteries ne pouvaient plus alimenter les composants du téléphone de manière cohérente. Certains fabricants de téléphones ont tenté de réduire cette dégradation en mettant en œuvre des solutions logicielles pour empêcher leurs téléphones de rester à 100% de la batterie pendant de longues périodes. Nous l’avons vu d’Asus et d’Apple, et même du constructeur automobile Tesla, et maintenant OnePlus s’est ouvert sur sa propre version de la fonctionnalité.

Une des causes courantes de dégradation de la batterie est le comportement de l’utilisateur. Bien que nous ne craignions plus de surcharger nos appareils en les laissant branchés pendant la nuit, les batteries lithium-ion n’aiment pas être maintenues à pleine capacité – comme elles le seraient lorsqu’elles sont chargées pendant plusieurs heures. Plus une batterie reste complètement chargée, plus elle subira d’usure, ce qui se traduira par une batterie avec moins de capacité au fil du temps. Tesla a choisi de lutter contre ce problème dans ses voitures électriques en offrant aux conducteurs la possibilité de limiter la charge de la batterie de la voiture afin que la batterie ne soit jamais remplie au-delà d’un certain pourcentage.

Implémentation par ASUS et Apple des fonctionnalités de protection de la batterie.

Apple et Asus adoptent une approche plus nuancée, limitant le délai dans lequel le téléphone se charge complètement. Asus vous fait saisir manuellement l’heure à laquelle vous chargez votre téléphone, tandis que la mise en œuvre d’Apple utilise l’apprentissage comportemental pour déterminer comment charger. La fonction s’active lorsque vous rechargez votre téléphone la nuit, limitant sa charge à une capacité moindre, puis se rechargeant complètement à mesure qu’elle se rapproche de l’heure à laquelle vous êtes susceptible de recommencer à utiliser le téléphone.

La fonction de charge optimisée de Oneplus fonctionne de manière similaire, ne chargeant le téléphone à 100% que lorsque vous en avez besoin. Il le fait en prédisant le moment où vous aurez besoin de votre téléphone le matin en fonction de vos alarmes, de votre calendrier et du comportement continu de l’utilisateur. La fonctionnalité a été déployée sur les OnePlus 7 et 7 Pro dans le cadre de l’Oxygen OS Open Beta 7 le mois dernier, et nous verrons probablement qu’elle arrivera dans plus de modèles dans un proche avenir ainsi que des versions stables du firmware OnePlus. Si vous êtes sur la version bêta et que vous souhaitez l’activer, accédez à Batterie dans les paramètres et activez la charge optimisée. Vous recevrez une notification vous indiquant qu’il est actif, et vous pourrez le désactiver pour continuer à charger normalement si vous prévoyez de mettre votre téléphone hors tension plus tôt que d’habitude.

Alors que de plus en plus de fabricants adoptent ces fonctionnalités de protection de la batterie, j’espère que cela viendra également en stock Android à l’avenir. Une augmentation de la durée de vie de la batterie annule une grande raison pour laquelle vous devrez peut-être remplacer votre téléphone et crée un appareil plus précieux dans le processus.