OnePlus dévoile un “ affichage fluide ” à 120 Hz destiné au OnePlus 8

Le PDG de OnePlus, Pete Lau, a annoncé l’affichage susceptible de figurer sur au moins l’un des téléphones de la série OnePlus 8. Le taux de rafraîchissement est porté à 120 Hz, ce qui n’est pas surprenant étant donné la popularité de l’affichage à 90 Hz sur le récent OnePlus. Lau estime que le nouvel écran fluide “sera le meilleur écran de smartphone en 2020”.

L’écran AMOLED 2K construit par Samsung contiendra quelques autres nouvelles fonctionnalités intrigantes, telles qu’une technologie de lissage des mouvements appelée MEMC empruntée aux téléviseurs qui est conçue pour rendre les vidéos plus belles en ajoutant des images supplémentaires. Ce type de technologie a été critiqué pour rendre le contenu irréaliste, cependant, nous devrons donc attendre et voir si c’est quelque chose que nous voulons sur un smartphone. Une luminosité maximale de 1000 nits est promise, ce qui devrait être suffisant pour une bonne expérience de visionnement au soleil.

L’écran fluide OnePlus 120 Hz: l’expérience de défilement la plus fluide et la plus simple jamais réalisée sur un smartphone. pic.twitter.com/I4FWP64NfO

– Pete Lau (@PeteLau) 15 janvier 2020

OnePlus parle également de la précision des couleurs de son nouvel écran, affirmant qu’il a atteint un rapport JNCD (différence de couleur juste perceptible) de moins de 0,8, le plaçant à égalité avec les meilleurs écrans professionnels. La prise en charge de la couleur 10 bits est également à bord, permettant 1,07 milliard de teintes possibles, soit 64 fois plus que les autres écrans de téléphone traditionnels aujourd’hui. Un nouvel outil d’étalonnage des couleurs sera également déployé sur la ligne de production pour des tests de contrôle qualité améliorés.

Bien sûr, vous avez besoin d’un contenu à 120 Hz pour profiter pleinement d’un écran capable de l’afficher, et pour vous aider, OnePlus partage également des nouvelles d’une puce MEMC (estimation de mouvement et compensation de mouvement) personnalisée conçue pour aider à lisser la vidéo tournée à une image inférieure les taux.

Si vous avez vu des téléviseurs de haute qualité, vous n’êtes pas étranger à MEMC. Nous avons créé une puce MEMC personnalisée qui peut pousser la vidéo ordinaire à 30 images par seconde jusqu’à 120, de sorte que toute vidéo bénéficie pleinement de notre affichage fluide à 120 Hz. pic.twitter.com/YPD3fw5uOn

– Pete Lau (@PeteLau) 16 janvier 2020

Trois modèles différents sont attendus dans la série OnePlus 8, dont l’un est probablement un modèle Lite qui n’utilisera presque certainement pas ce nouvel écran. Nous savons que Verizon stockera une version 5G du prochain produit phare OnePlus, et nous savons à quoi ressembleront les combinés. Au cours des deux dernières années, OnePlus a attendu jusqu’en mai pour lancer ses premiers téléphones de l’année, donc s’ils s’en tiennent à cela, un événement OnePlus 8 est encore un peu loin.