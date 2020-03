OnePlus est sur le point de lancer un tout nouveau produit, mais ce n’est pas le OnePlus 8 Pro – .

OnePlus lance généralement un tout nouveau téléphone – ou série de téléphones – tous les six mois environ, des rapports récents suggérant que la série OnePlus 8 pourrait tomber quelques mois plus tôt que prévu. Certains ont émis l’hypothèse que le nouveau téléphone phare serait dévoilé en mars, compte tenu de l’augmentation récente des fuites OnePlus 8. Sans oublier que OnePlus a déjà confirmé l’une des caractéristiques de signature du prochain produit phare, ce qui est un signe clair qu’une annonce pourrait être imminente.

L’épidémie de coronavirus, qui a incité la GSMA à annuler Mobile World Congress le mois dernier, peut avoir eu un impact sur les plans de lancement de produits de OnePlus, même si la société n’avait rien prévu pour MWC. Mais OnePlus taquine maintenant une annonce surprise pour le 3 mars, et le produit mystère ne semble pas être un smartphone.

OnePlus a consulté Twitter pour publier la vidéo d’accroche suivante, demandant aux fans s’ils pouvaient deviner ce qui allait suivre:

OnePlus 8 serait une supposition juste, mais il n’y a rien dans le clip pour soutenir que ce soit une révélation de téléphone. Là encore, on ne sait pas exactement quel type de produit la société taquine. Il semble que ce soit une sorte d’outil ou de composant d’appareil, car OnePlus en a publié quelques images sur le compte britannique:

Le compte britannique a également précisé que le teaser est lié à un projet spécial qu’il a taquiné il y a quelques semaines, et que ce produit n’est pas un téléphone:

Jusqu’en 2019, OnePlus ne fabriquait que des smartphones. Plus précisément, il y avait un événement de printemps suivi d’une annonce d’automne, et chaque événement ne comportait qu’un seul téléphone et des accessoires pour ce téléphone. L’année dernière, l’aube de la 5G a obligé OnePlus à proposer une série de téléphones pour chaque semestre, à commencer par les OnePlus 7 et OnePlus 7T. 2019 a également été la première année où OnePlus a lancé un tout nouveau type de produit: un téléviseur intelligent.

Dans cet esprit, on ne sait pas ce que OnePlus pourrait être jusqu’à présent. De plus, quel que soit le produit que OnePlus dévoilera mardi, nous nous attendons toujours à ce que la série OnePlus 8 soit bientôt dévoilée.

