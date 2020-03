OnePlus, Huawei, Honor et Realme étendent la garantie du smartphone

En ces temps difficiles où nous sommes obligés de rester à la maison, l’un des appareils les plus utilisés est certainement le smartphone. Cependant, s’il se casse, il n’y a pas grand-chose à faire. Heureusement, plusieurs marques de smartphones, dont OnePlus, Huawei, Honor et Realme, étendent les garanties de leurs appareils pour trois mois supplémentaires et proposent également des mesures de secours pour accélérer les réparations.

Pour commencer avec OnePlus, la société prolongera les garanties jusqu’au 31 mai pour les appareils avec une garantie se terminant entre le 1er mars et le 30 mai. L’entreprise a également prolongé la période de remplacement de 15 jours à 30 jours. OnePlus offrira des réparations en Amérique du Nord et en Europe avec la livraison gratuite.

OnePlus et les autres OEM prendront la même mesure de garantie

Pour compléter encore plus son support, la société travaille sur un programme «backup device». Grâce à ce service, un appareil “d’assistance” vous sera fourni pendant la réparation de votre smartphone personnel.

Huawei prolongera également la garantie jusqu’au 30 juin en raison de COVID-19. Cela s’applique aux appareils pour lesquels la garantie prend fin entre le 21 mars et le 21 juin. Il convient de noter que le service n’est applicable qu’en Inde, aux Émirats arabes unis et en Afrique du Sud.

Realme India, en revanche, a récemment annoncé qu’il prolongerait les garanties jusqu’au 31 mai sur les smartphones avec une garantie expirant entre le 20 mars et le 30 avril. De plus, pour les achats entre le 15 mars et le 30 avril, la période de remplacement a été prolongée à 30 jours. Realme Europe a également prolongé les périodes de remboursement et de remplacement à deux mois à compter de la date limite de remplacement d’origine.

Pour finir, Honor ne pouvait pas manquer dans la liste des entreprises qui rejoignent ce service. Pour les garanties expirant entre le 21 mars et le 21 juin, la garantie a été prolongée jusqu’au 30 juin.