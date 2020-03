OnePlus lance OxygenOS Open Beta 11 pour OnePlus 7 et 7 Pro

Après avoir publié OxygenOS Open Beta 10 la semaine dernière, OnePlus a maintenant publié OxygenOS Open Beta 11 pour OnePlus 7 et 7 Pro. La dernière mise à jour apporte le correctif de sécurité de mars 2020 ainsi que quelques améliorations liées à l’écran. Malheureusement, aucune nouvelle fonctionnalité n’est fournie avec cette mise à jour.

OnePlus publie des mises à jour rapides d’OxygenOS après que plusieurs utilisateurs se sont plaints que la société n’offre pas de mises à jour pour les appareils OnePlus 7 et 7 Pro depuis longtemps. Pour cela, la société a augmenté la fréquence à laquelle elle publie des mises à jour pour ces appareils et maintenant le correctif de sécurité de mars 2020 arrive.

OnePlus 7, la mise à jour OxygenOS vient de sortir

Dans la dernière mise à jour d’Open Beta, OnePlus a introduit le correctif de sécurité de février 2020, des optimisations pour la gestion de la RAM et des corrections de bugs mineurs. Open Beta 11, sur des lignes similaires, est plus concerné par les corrections de bugs et n’offre pas de nouvelles fonctionnalités à OnePlus 7 et 7 Pro.

Le journal des modifications d’OxygenOS Open Beta 11 mentionne:

Correction du problème avec la fréquence d’images pour améliorer l’expérience d’enregistrement d’écran;

Optimisé la fonction de luminosité adaptative;

Correction du problème avec le changement aléatoire de Gboard lors de l’utilisation de Swiftkey ou d’un clavier tiers;

Correctif de sécurité Android mis à jour à 2020.03;

La mise à jour a une taille de 189 Mo et sera mise en œuvre en plusieurs étapes. Si vous n’avez pas encore reçu la mise à jour OxygenOS, vous pouvez attendre qu’elle arrive dans votre région. Vous pouvez également télécharger et installer la mise à jour à l’aide de l’application OxygenOS Updater.