OnePlus pourrait dévoiler une nouvelle banque d’alimentation avec le OnePlus 8

OnePlus pourrait enfin dévoiler une banque d’alimentation à charge rapide avec son prochain appareil, le OnePlus 8. Un récent tweet de Carl Pei, co-fondateur de OnePlus, suggère que la société sortira sa première banque d’alimentation cette année. Compte tenu du timing, le tweet indique probablement que ce nouvel accessoire de charge rapide sera présenté et commercialisé avec OnePlus 8.

Il est également probable que OnePlus 8 intégrera enfin la recharge sans fil pour les utilisateurs. Souvent, les utilisateurs se sont plaints sur les forums du manque de fonctionnalités en question, mais la société n’a pas déclaré de commentaires officiels à ce sujet, même après ce tweet. Ce que nous savons, c’est que “cela viendra dans le futur”.

OnePlus 8 pourrait être présenté avec une banque d’alimentation

Cependant, il semble que OnePlus ait enfin compris comment intégrer la charge rapide même dans une alimentation et, si le récent tweet de Carl Pei est une indication, nous verrons bientôt une banque d’alimentation de marque OnePlus. L’exécutif de OnePlus est connu pour anticiper certains détails de ses futurs appareils et ce tweet semble être une confirmation. Nous en saurons peut-être plus dans les prochains jours.

En ce qui concerne le design de la banque d’alimentation, OnePlus voudra certainement donner une touche de rouge à son nouvel accessoire – peut-être – 10000 mAh. La teinte rouge s’intègre parfaitement à l’esthétique du design OnePlus et étant donné que la société regroupe déjà les câbles de charge rouges avec chacun de ses appareils, c’est la couleur parfaite pour sa première batterie externe. Il suffit d’attendre une annonce officielle de l’entreprise.