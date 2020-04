OnePlus présente sa première solution de recharge sans fil

OnePlus est une entreprise spécialisée dans la technologie mobile et est sur le point d’ouvrir sa boutique éphémère en ligne. Aujourd’hui, pour la première fois, il présente le premier solution flash de chargement sans fil J’ai jamais présenté: le Warp Charge 30 sans fil. Cet outil sera compatible avec les nouveaux appareils de la série 8, diffusés en direct le 14 avril. Voici tous les détails.

OnePlus Warp charge 30 sans fil, voici les détails du produit

Toujours la marque OnePlus, est en mesure d’offrir des technologies très avancées et rapides, se positionnant parmi les premiers entreprise pionnière dans son secteur. L’innovation de ce produit, en effet, réside non seulement dans la qualité sans fil qui se dégage donc des câbles du chargeur, mais aussi dans la vitesse de recharge. En seulement une demi-heure vous pouvez remettre la batterie 50% d’autonomieDe plus, à puissance maximale, Warp Charge 30 Wireless est capable de recharge un appareil à 30 W à travers une série de pompes de charge isolées.

Pete Lau, le fondateur et PDG de OnePlus, s’exprime ainsi: Nos produits sont conçus pour apporter une solution aux éventuels problèmes que nos utilisateurs peuvent rencontrer. Les nouvelles technologies ne sont mises en œuvre qu’après avoir été soigneusement testées et répondent à nos normes pour une expérience utilisateur de haute qualité. Après trois ans de recherche et développement approfondis, nous pensons que la technologie est enfin prête à être mise sur le marché.

Pour assister à la présentation officielle de Série OnePlus 8, nous vous rappelons qu’elle se tiendra sur le site officiel de l’entreprise ou sur YouTube au 17 CEST.