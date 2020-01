OnePlus rejoint WPC; charge sans fil attendue sur les futurs appareils | TechRadar

OnePlus est désormais officiellement membre du Wireless Power Consortium, le groupe promoteur de diverses normes de charge sans fil. Cela implique à peu près que les futurs appareils OnePlus pourraient également prendre en charge la charge sans fil.

OnePlus a longtemps ignoré la charge sans fil sur ses produits phares, déclarant que la vitesse et la commodité n’étaient pas à des niveaux acceptables. Il s’agit de l’une des rares omissions notables sur ses smartphones phares apparemment complets chaque année, d’autant plus qu’il est passé au dos en verre du métal il y a quelques années. Il semble que cela soit sur le point de changer.

(Crédit d’image: WPC)

Le WPC est l’un des plus grands groupes d’élaboration de normes avec plus de 500 sociétés membres du monde entier, œuvrant à la compatibilité mondiale de tous les chargeurs sans fil et sources d’alimentation sans fil. Les applications comprennent principalement trois normes d’interface – Qi, cuisine sans fil et puissance moyenne.

Le chargement sans fil Qi (prononcé comme chee), comme vous le savez peut-être, est la norme la plus populaire pour le chargement inductif sur les smartphones. Il utilise un chargeur qui peut charger des appareils compatibles lorsqu’ils sont placés dessus. Le groupe compte déjà parmi ses membres des fabricants de smartphones tels que Apple, Samsung, Huawei, Google, Xiaomi, etc. Être membre à part entière est une condition requise pour pouvoir utiliser l’une des normes de facturation mentionnées ci-dessus.

Avec OnePlus qui rejoint maintenant la mêlée, il est presque sûr que les futurs appareils de la société chinoise prendront également en charge la charge sans fil. Il reste à voir si la prochaine famille OnePlus 8 sera compatible Qi, ou si nous devrons attendre un peu plus longtemps. OnePlus ne semble avoir rejoint le Wireless Power Consortium que récemment, ce qui pourrait suggérer qu’il pourrait être un peu tard pour les prochains smartphones. Peut-être verrons-nous ses débuts sur un accessoire.