OnePlus, toute une gamme de smartphones 5G arrive bientôt

Dans l’attente de la présentation des nouveaux smartphones de la série 8, OnePlus annonce l’arrivée d’une gamme complète de smartphones 5G pour son prochain lancement, nous laissant deviner que je les appareils qui feront leurs débuts prochainement prendront en charge tous les réseaux de cinquième génération, offrant une expérience utilisateur sans précédent, grâce à une vitesse de connexion très élevée.

OnePlus, en effet, a toujours essayé de proposer à ses utilisateurs une expérience smartphone aussi rapide et évoluée que possible. Le premier smartphone fabriqué par la société, en fait, était un téléphone mobile 4G, lancé dans la période de transition des réseaux de troisième génération à la 4G actuelle. maintenant, OnePlus veut porter l’expérience utilisateur à un niveau supérieur, offrant une connexion 5G sur toute sa nouvelle gamme de smartphones.

«Il s’agit d’un jalon pour OnePlus et nos utilisateurs. Nous sommes fiers d’être parmi les premiers fabricants de smartphones à proposer une gamme complète avec connexion 5G, à l’occasion de notre prochain lancement. OnePlus a réalisé de nombreuses premières avec la 5G et cette fois ne fera pas exception “, a-t-il commenté Pete Lau, fondateur et PDG OnePlus.

“Nous pensons qu’après l’aube de l’ère 5G, l’expérience du smartphone connaîtra un développement remarquable”, ajoute Lau. “La faible latence de la 5G et les services cloud améliorés nous aideront sans aucun doute à réaliser une expérience véritablement interconnectée, tout en fournissant des développements passionnants dans des domaines tels que les jeux qui sont vitaux pour nos utilisateurs plus expérimentés.”