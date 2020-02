OnePlus TV obtient Spotify, Jio Saavn, Voot, alt Balaji et plus avec la dernière mise à jour

OnePlus TV Q1 et Q1 Pro devraient recevoir une mise à jour importante qui apporte les applications de streaming musical Spotify et Jio Saavn avec les plateformes de streaming vidéo Voot, alt Balaji, MX Player et ShemarooMe. Bien que ces applications soient préinstallées sur les nouveaux téléviseurs OnePlus, les utilisateurs existants recevront une mise à jour OTA.

Ces nouveaux services de streaming rejoignent la liste croissante des applications qui incluent Netflix, Prime Video, Zee5, HungamaPlay, entre autres. Ainsi, les utilisateurs peuvent désormais profiter d’une grande variété de contenus sur leurs OnePlus TV Q1 et Q1 Pro.

La nouvelle mise à jour prend également en charge la connectivité Bluetooth avec les écouteurs sans fil, et les utilisateurs peuvent désormais l’associer au téléviseur OnePlus pour regarder des vidéos ou écouter de la musique.

«Chez OnePlus, nous nous efforçons de faire de l’environnement domestique un nouveau niveau de connectivité intelligente. La nouvelle mise à jour apporte beaucoup de contenu de visualisation et d’écoute au OnePlus TV. Notre approche a toujours été une approche axée sur la communauté, et nous sommes ravis de proposer des partenaires de contenu premium sur OnePlus TV », a déclaré Vikas Agarwal, directeur général de OnePlus India.

OxygenPlay: nouvelle intégration de contenu avec MX Player, Voot, ShemarooMe, Alt Balaji, Spotify, JioSaavn.Bluetooth Stereo: nouvelle animation de lecture lors de la lecture de musique via Bluetooth StereoOnePlus Connect: le smartphone OnePlus peut partager le point d’accès avec OnePlus TV. OnePlus Connect prend en charge jusqu’à cinq appareils simultanément.Optimisation PQ: Options de mode PQ rationalisées. Ajout de la conversion de la gamme de couleurs. Désactivez MEMC en mode Dolby.Local Player: prend en charge les sous-titres intégrés et externes lors de la lecture de vidéos locales.System: Utilisez le bouton Prime Video de la télécommande pour allumer / éteindre le téléviseur.

Fonctionnalités OnePlus TV

OnePlus TV est disponible en deux variantes – Q1 et Q1 Pro avec un support et une barre de son coulissante. Les deux modèles disposent d’un écran QLED de 55 pouces avec une gamme de gammes de couleurs NTSC de 120% et sont alimentés par une puce Gamma Color Magic. Les téléviseurs prennent également en charge la lecture Dolby Vision et HDR10 +.

Les téléviseurs OnePlus fonctionnent sur le système d’exploitation OxygenPlay, qui est l’interface personnalisée de l’entreprise pour les téléviseurs avec Android TV. Le OnePlus TV Q1series démarre à Rs 69 900 en Inde.