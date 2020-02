OnePlus, un nouveau brevet cache les caméras des smartphones

Plus tôt cette année, OnePlus a présenté un concept d’appareil avec un couvercle en verre électrochrome pour l’objectif de la caméra. Le matériau a la capacité d’être complètement opaque lorsqu’il n’est pas nécessaire, mais devient transparent dès que l’utilisateur ouvre l’application appareil photo.

OnePlus a exprimé son idée d’objectifs cachés pour l’avenir des smartphones et s’est engagé à poursuivre le développement du concept. Un nouveau brevet révélé par LetsGoDigital montre les différentes façons dont cela peut se produire sur les futurs appareils de l’entreprise.

OnePlus essaie de cacher la caméra de ses prochains appareils

Le brevet a été déposé dès le premier semestre de 2019 et récemment approuvé et publié. Il montre plusieurs variantes d’un appareil doté d’une caméra selfie invisible – une cachée sous l’écran sans avoir besoin d’une encoche ou d’un trou de perforation – et d’un module de caméra principal caché.

Il est à noter que le module principal n’utilise pas de verre électrochromique car il est probablement trop cher. Au lieu de cela, OnePlus perfectionne l’utilisation d’une couverture en plastique mécanique pour les objectifs de smartphone. Tout comme dans les appareils photo normaux, le téléphone aura une languette qui couvre les lentilles et le verre, les protégeant de la poussière, des débris et des chocs. Chaque fois que l’utilisateur ouvre l’application appareil photo, les volets s’ouvrent.

Cela aurait quelques avantages par rapport à la variante électrochromique. Surtout, ce ne sera pas incroyablement cher. Deuxièmement, il aura une qualité protectrice, tandis qu’un verre électrochromique peut encore être rayé malgré sa technologie. On ne sait pas si OnePlus est pressé ou non de l’implémenter dans le prochain smartphone OnePlus 8, qui devrait sortir dans quelques mois.