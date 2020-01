OnePlus veut se concentrer sur la qualité vidéo mobile en 2020

Lors du forum annuel New Ears à New York, une grande partie de l’attention a été concentrée sur la qualité vidéo de la série de smartphones OnePlus. Les participants ont pu fournir des commentaires directement aux ingénieurs et à l’équipe logicielle derrière les appareils les plus populaires. OnePlus a maintenant publié ses commentaires sur les sessions de questions et réponses tenues au Open Ears Forum.

La société chinoise s’est engagée à améliorer plusieurs domaines clés de l’expérience vidéo sur l’ensemble de sa gamme de produits et les smartphones à venir. Les plus importants sont les promesses d’une amélioration de l’exposition et des niveaux de balance des blancs, de la cohérence du teint et de la prise en charge de plusieurs objectifs de caméra.

OnePlus veut faire mieux avec les prochains appareils

OnePlus a publié une série d’objectifs fixés pour 2020 afin d’améliorer l’expérience utilisateur avec ses smartphones. Probablement, beaucoup de ces fonctionnalités seront incluses dans la prochaine série d’appareils de l’entreprise, y compris – peut-être – le OnePlus 8.

Nous rapportons quelques fonctionnalités intéressantes de la liste des objectifs OnePlus 2020:

Cohérence du teint: L’amélioration du teint semble avoir la priorité absolue. Il s’améliorera grâce aux futures mises à jour du système.

Super stabilisation: prise en charge de l’enregistrement 4K, bruit moins intense et luminosité améliorée. Il existe des limitations matérielles, mais la super stabilisation 4K sera prise en charge sur certains des futurs appareils.

Caméra plus rapide: l’un des principaux objectifs en 2020 sera d’améliorer la vitesse d’obturation. L’obturateur nécessite des mises à jour du système, de l’application et de l’animation. Il sera constamment amélioré grâce aux futures mises à jour.

Caractéristiques égales de l’objectif: 1080P et 4K devraient être pris en charge dans les trois objectifs, vous permettant de basculer entre les objectifs pendant l’enregistrement. Cela est dû à une limitation matérielle des appareils actuels, mais la société «explore les moyens de le rendre possible» pour les futurs appareils.

Montage vidéo: une mise à jour complète des outils de montage des vidéos depuis l’application Galerie est attendue.

Mode vidéo professionnel: le mode vidéo professionnel est l’un des principaux objectifs, car la priorité absolue de l’entreprise est d’améliorer la qualité vidéo par défaut et l’expérience utilisateur dans tous les domaines.

Bien qu’il y ait certainement beaucoup à faire, il est agréable de voir OnePlus remédier directement aux lacunes de ses smartphones. Alors que de plus en plus de gens considèrent leur smartphone comme le principal outil d’enregistrement vidéo chaque jour, chaque amélioration sera considérée comme une excellente opportunité.