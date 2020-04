OnePlus Z repéré en ligne dans certaines images en direct

Le constructeur chinois OnePlus il y a quelques semaines, il annonçait ses nouveaux smartphones dans le monde, c’est-à-dire les nouveaux OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Certaines rumeurs, cependant, avaient suggéré l’arrivée d’un appareil supplémentaire de la société connu sous le nom de OnePlus Z. Cet appareil était censé arriver sous forme officielle il y a quelques semaines, mais l’épidémie due au COVID-19 a contraint la société à reporter ses débuts. En attendant, cependant, nous pouvons observer cet appareil dans quelques images en direct.

Confirmé le trou central dans l’affichage du prochain smartphone OnePlus

Par rapport aux modèles de l’année dernière, OnePlus a décidé d’en adopter un pour ces nouveaux smartphones affichage perforé. Plus précisément, nous savons bien que sur les derniers OnePlus 8 et Oneplus 8 Pro, le trou est très petit et est situé sur le côté gauche du panneau. La version milieu de gamme qui arrivera dans les prochaines semaines aura également un trou dans l’affichage.

Cependant, comme anticipé par les rumeurs et confirmé par ces nouvelles images en direct, le forum de la prochaine OnePlus Z il sera placé au centre de l’écran, rappelant un peu le design des derniers fleurons de Samsung, le Galaxy S20, le Galaxy S20 Plus et le Galaxy S20 Ultra. Ce nouveau smartphone OnePlus aura évidemment d’autres différences esthétiques par rapport à ses frères aînés. Les cadres, par exemple, seront légèrement plus épais et l’affichage n’aura pas de courbes sur les bords.

Le design sera également différent à l’arrière. Ici, en fait, il y en aura un triple caméra mais avec les capteurs placés aux feux de circulation sur le côté gauche du corps et non au centre (comme la société l’a fait jusqu’à présent).