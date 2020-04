OnePlus Z, une nouvelle photo divulguée suggère quelques fonctionnalités

Alors que nous prédisons que OnePlus Z avec la technologie 5G le milieu de gamme sera annoncé en juillet, on a déjà une idée de comment ça se passera. Une photo montrant l’appareil dans la vraie vie a fuité sur True-Tech et nous confirme certaines fonctionnalités.

La photo non confirmée de OnePlus Z montre ce que nous avons déjà vu dans les rendus. L’appareil est équipé d’un caméra selfie centré avec trou à l’intérieur de son affichage AMOLED avec une fréquence de – probablement – 90Hz. L’écran doit mesurer environ 6,4 pouces. La photo suggère également que le mid-ranger aura un capteur d’empreinte digitale à l’écran, comme on le voit sur d’autres smartphones OnePlus récents.

OnePlus Z sera l’appareil milieu de gamme de l’entreprise

Initialement, OnePlus Z devait être annoncé avec OnePlus 8, mais a été retardée en raison des difficultés commerciales causées par la pandémie de COVID-19. Son prix devrait être d’environ 400 £ au Royaume-Uni, son coût en Italie d’environ 450 €. Cela en ferait un concurrent direct du nouveau iPhone SE 2020 et à venir Google Pixel 4a.

En dépit d’être un téléphone de milieu de gamme, le OnePlus Z devrait se vanter d’une configuration à triple caméra, avec son vivaneau principal à 48 mégapixels et ses deux capteurs environnants de 16 et 12 mégapixels.

Quant au processeur, on dit que la série Z remplacera le processeur habituel Qualcomm pour un MediaTek, les premiers rapports mentionnant le MediaTek Dimensity 1000. Il s’agit d’un processeur quad-core haut de gamme à 2,2 GHz et sera accompagné de 8 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. La batterie de 4000 mAh prendra en charge une charge rapide de 30 W. Il est raisonnable de s’attendre à ce que OnePlus Z arrive avec OxygenOS 10 fonctionnant sur Android 10.