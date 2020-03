OneWeb dépose le bilan, laissant le sort de ses satellites en l’air – .

La conception d’un artiste montre un satellite OneWeb dans l’espace. (Illustration des satellites OneWeb)

OneWeb, l’entreprise basée à Londres qui a lancé son dernier lot de satellites Internet haut débit le week-end dernier, a déposé aujourd’hui une demande de mise en faillite (Chapter 11) à New York.

S’exprimant sous couvert d’anonymat, une source qui connaît la situation a déclaré à . que OneWeb n’était pas en mesure d’obtenir un soutien financier supplémentaire de Softbank Group, l’un de ses principaux bailleurs de fonds – en grande partie en raison du «chaos dans l’économie» créé par le monde entier. épidémie de coronavirus. La source a indiqué qu’un nombre important d’employés ont été licenciés aujourd’hui, mais n’a pas fourni de chiffres.

OneWeb compte désormais 74 satellites en orbite basse et prévoyait de commencer à offrir un accès Internet à large bande dans l’Arctique dès cette année. La source a déclaré qu’il était trop tôt pour parler de révisions de la chronologie ou de l’état des futurs lancements de satellites.

Le revers financier renforce la constellation Starlink de SpaceX en tant que précurseur dans une compétition pour acheminer un large bande plus omniprésent vers les marchés mal desservis (et l’armée américaine) à partir de l’orbite terrestre basse. Les satellites Starlink sont construits dans les installations de SpaceX à Redmond, Washington, non loin de là où le projet Kuiper d’Amazon jette les bases d’une autre constellation de satellites à large bande.

Lisez la requête déposée au tribunal de faillite du sud de New York.