Onward Cast: qui John Ratzenberger fait entendre sa voix dans le film Pixar?

En avant est le dernier film arrivé du studio Pixar de Disney. Sorti dans les salles plus tôt ce mois-ci et maintenant disponible à l’achat numérique en raison des restrictions induites par la pandémie de coronavirus, il sera également disponible en streaming sur Disney + en avril. Situé dans un monde fantastique avec tous les signes extérieurs de la banlieue intacts, Onward est l’histoire de deux frères elfes adolescents exprimés par Tom Holland et Chris Pratt. Comme pour tout nouveau film sorti par le célèbre studio d’animation, les fans peuvent être intéressés de savoir comment John Ratzenberger, le doubleur le plus prolifique de Pixar, s’intègre dans le monde d’Onward.

Pour de nombreuses personnes d’un certain âge, John Ratzenberger sera toujours aimé pour son rôle de Cliff dans la série télévisée Cheers des années 80. Cliff était un joyeux postier qui rejoignait Sam, Norm et le reste des habitués du bar de Boston où il les agaçait et les amusait avec son flux d’informations souvent incorrectes. Cependant, les jeunes générations le connaissent principalement pour sa voix, car Raztzenberger est le seul acteur à avoir donné vie à un personnage dans chaque film Pixar. Toutes les personnes! Il a commencé avec Toy Story en 1995 et est toujours là pour Onward.

En relation: Emplacement du camion d’oeufs de Pâques Pizza Planet d’Onward

Alors, quel personnage John Ratzenberger interprète-t-il dans Onward? Gardez un œil sur Fenwick, un ouvrier du bâtiment. C’est un peu de travail vocal, mais il le fait compter. Fenwick tente d’empêcher le personnage Barley Lightfoot de Chris Pratt d’interagir avec une fontaine qu’il est convaincu qu’il est magique. Cependant, il a été condamné et est interdit. Pour ceux d’entre vous qui comptent, c’est la troisième fois que Ratzenberger se retrouve à jouer la voix en tant qu’ouvrier du bâtiment pour Pixar. Il a également donné la parole à des personnages cols bleus similaires dans Up de 2009 et Inside Out de 2015.

Personnage travailleur de la construction de John Ratzenberger dans Up

Les rôles Pixar de Ratzenberger varient considérablement en taille. Dans Toy Story, et toutes ses suites, il a prêté ses compétences de voix off à Hamm, une tirelire à l’esprit vif. Il avait également un rôle de choix dans la série Cars comme Mack, un gros camion de forage. Comme Mack, il a prononcé des plaisanteries du genre: “Ah, ne t’en fais pas, gamin. C’est le moins que je puisse faire. Après tout, le bidon d’essence est mon deuxième prénom.” En 2007, Ratatouille, qui se trouve dans un restaurant en France, Ratzenberger retire un accent français en tant que grand serveur Mustafa, qui arbore une moustache fine comme un crayon. Et dans Coco en 2017, il n’a prononcé qu’un seul mot: Juan Ortodoncia. Ce mot? “Gracias.”

Il y a un autre film Pixar en cours de réalisation cette année, Soul, donc les fans devraient à nouveau écouter la voix distinctive de Ratzenberger dans ce film. Ou, si Soul finit par être retardé en raison de l’arrêt actuel du coronavirus, un marathon de films Pixar est un bon moyen de passer le temps pendant l’auto-isolement.

En relation: En avant: chaque référence d’oeufs de Pâques et de films fantastiques Pixar