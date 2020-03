«Onward» de Disney arrive tôt dans le monde numérique – «Black Widow» pourrait-il être le prochain? – .

La fabrication, les voyages, les restaurants et les divertissements ne sont que quelques-unes des industries qui subiront d’énormes succès dans un proche avenir en raison de la pandémie de coronavirus. Certains d’entre eux peuvent s’adapter à la tempête. Les restaurants peuvent livrer de la nourriture et les divertissements peuvent se déplacer en ligne. À ce point, Universal a annoncé plus tôt cette semaine que plusieurs de ses sorties en salles en 2020 seront disponibles en ligne le jour de leur sortie en salles, ce qui est un développement intéressant pour le cinéma.

La plupart des compagnies ont retardé les premières de leurs prochaines sorties, et certaines chaînes de théâtre ont déjà fermé, ce qui signifie que d’autres films dont le lancement est prévu au cours de cette période devront trouver un nouvel endroit à lancer. Disney est apparemment prêt à faire un peu des deux, et il sera intéressant de voir ce que cela signifie pour l’un de ses plus grands films de l’année, Black Widow de Marvel, qui devait initialement être lancé le 1er mai.

Black Widow est désormais indéfiniment retardé, et de nombreuses personnes se demandent si le film pourrait être lancé sur Disney + et d’autres services de streaming dans les prochains mois, surtout si les blocages du coronavirus durent beaucoup plus longtemps. Le film devrait rapporter au moins 1 milliard de dollars au box-office, un chiffre qui semble impossible à atteindre en ligne. Disney + n’est pas largement disponible pour le moment. Disney + sera lancé sur de nombreux marchés européens la semaine prochaine, mais le service de streaming de Disney est loin de correspondre à la disponibilité mondiale de Netflix.

Cela ne veut pas dire que Disney ne peut pas y arriver. La société a fait une annonce surprise vendredi à propos de sa dernière version Pixar. Onward a été lancé il y a quelques semaines et a reçu d’excellentes critiques, remportant le box-office avec un total de 68 millions de dollars. C’était avant qu’une urgence nationale ne soit déclarée aux États-Unis, et avant que d’autres pays d’Europe ne prennent des mesures similaires pour tout arrêter et arrêter la propagation du nouveau coronavirus.

Onward sera disponible en ligne sur Movies Anywhere à partir de 20 h 00 HE le 20 mars, puis sortira sur Disney + le 3 avril, moins d’un mois après sa sortie en salles. Vous pouvez payer 19,99 $ pour posséder Onward sur une variété de plateformes à partir de ce soir, ce qui est conforme aux offres similaires d’Universal.

L’annonce de Disney indique que le film sera disponible aux États-Unis, il n’est donc pas clair si les acheteurs internationaux pourront l’acheter avant le lancement le 3 avril sur Disney +.

Bien qu’Onward n’aurait probablement pas égalé la position globale de Black Widow au box-office, il s’agit toujours d’un film Pixar, et ils se débrouillent généralement très bien dans les salles. Le bon dinosaure, lancé en 2015, a rapporté 332,2 millions de dollars dans le monde, et c’est la fonctionnalité d’animation la moins performante de Pixar à ce jour.

Dans cet esprit, Onward pourrait s’avérer être un bon test pour Disney. Si les verrouillages et les quarantaines restent en place pendant des mois, le studio pourrait envisager de lancer d’autres films en ligne en premier. En plus de Black Widow, Disney a également reporté The New Mutants et Mulan.

Source de l’image: Marvel

