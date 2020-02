Onward devrait avoir l’une des ouvertures de box office Pixar les plus basses

En avant devrait avoir l’une des ouvertures de guichets les plus faibles de l’histoire de Pixar. Après avoir marqué un autre hit d’un milliard de dollars (et un autre Oscar du meilleur long métrage d’animation) avec la suite Toy Story 4, la centrale d’animation a deux offres originales sur le pont pour 2020. Le premier est Onward, un film d’aventure fantastique avec Chris Pratt et Tom Holland à deux des frères elfes qui partent à la recherche de magie pour pouvoir compléter un sort qui ramène leur défunt père pour une journée. Le réalisateur Dan Scanlon s’est inspiré de ses propres expériences de vie tout en développant le film (son père est décédé très jeune), injectant à Onward une touche personnelle qui, espérons-le, le rendra aussi poignant que les meilleurs films de Pixar.

Avec une distribution de voix parsemée d’étoiles qui comprend Pratt, Holland, Julia Louis-Dreyfus et Octavia Spencer, Onward se classe comme l’un des films les plus attendus au début de 2020. Disney a mis en place une solide campagne de marketing pour le film, ponctuée par des bandes-annonces et des spots télévisés mettant en valeur le cœur et l’humour d’Onward. Il semble que ce sera un moment amusant au théâtre lors de son ouverture le mois prochain, mais pour le moment, il semble qu’Onward aura du mal à être un tirage important.

Selon Variety, Onward devrait gagner 45 millions de dollars au pays lors de son week-end d’ouverture. Sans compter les diverses rééditions théâtrales de Pixar au fil des ans, ce chiffre se classerait au cinquième rang des premiers Pixar de tous les temps, pris en sandwich entre Ratatouille (47 millions de dollars) et The Good Dinosaur (39,1 millions de dollars).

Il convient de garder à l’esprit qu’il reste encore trois semaines avant les premières Onward, il est donc encore temps pour ces projections de changer. Une fois que le bouche-à-oreille commencera à se répandre et que les avis seront publiés, les estimations fluctueront probablement dans un sens ou dans l’autre. Idéalement, Onward recevra des critiques positives, ce qui donnera un petit coup de pouce à ses modestes projections. Un autre facteur qui l’aide est le fait qu’il ne fait pas face à beaucoup de concurrence; Sonic, le film familial, Sonic the Hedgehog aura déjà fait la majorité de ses dégâts à ce moment-là, donc Onward sera en mesure de dominer sa cible démographique. L’autre large sortie ce week-end est The Way Back avec Ben Affleck, qui sert de contre-programmation à Onward.

Pourtant, c’est une indication que Disney n’a pas tout à fait frappé la marque avec la promotion Onward et n’a pas réussi à générer une excitation palpable pour le film. Une partie de cela pourrait être attribuée au fait qu’Onward soit un film original, mais Pixar est une marque aussi reconnaissable que certaines des plus grandes franchises d’Hollywood à ce stade. Inside Out a marqué le plus grand début pour un film original en 2015, preuve que Pixar n’a pas besoin de Woody ou Dory pour attirer de grandes foules. Ce sera intéressant de voir comment En avant en fait, les prix au box-office viennent en mars, et comment ses chiffres se comparent à June’s Soul, la deuxième sortie de Pixar cette année.

