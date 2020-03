Onward remporte le box-office du week-end avec une ouverture inhabituellement faible de Pixar

Pixar En avant remporte facilement le box-office du week-end, mais avait toujours une ouverture anormalement basse pour le studio. Après avoir sorti deux suites consécutives dans Incredibles 2 et Toy Story 4 au cours des deux derniers étés, la centrale d’animation est revenue avec Onward, leur premier film original depuis Coco en 2017. Bien que le film ait reçu des critiques positives de la part des critiques, le consensus général est qu’Onward est un pas en dessous des meilleurs efforts de Pixar, avec le décor fantastique et les principales performances vocales de Tom Holland et Chris Pratt faisant leur part pour aider à élever une intrigue mince.

En dépit d’être le dernier film Pixar et mettant en vedette un casting étoilé qui comprenait deux vétérans de Marvel Cinematic Universe, le buzz pour Onward a toujours été assez faible. Dans la préparation de sa première, le film devait avoir l’un des week-ends d’ouverture les plus bas de Pixar. Ces estimations ont augmenté un peu après la publication des premières critiques, mais le bouche-à-oreille n’était pas assez fort pour vraiment donner à Onward un coup de pouce commercial considérable.

Par variété, Onward a rapporté 40 millions de dollars au pays au cours de son week-end d’ouverture. Il a obtenu la première place dans les charts, battant The Invisible Man (14 millions de dollars) et son nouveau venu The Way Back (8,5 millions de dollars). Bien qu’Onward soit le film n ° 1 en Amérique, son tirage est l’un des plus bas de l’histoire du studio. À l’exception de A Bug’s Life et Toy Story 2 (qui avait une ouverture limitée dans un théâtre avant de s’étendre), seuls The Good Dinosaur (39,1 millions de dollars) et Toy Story (29,1 millions de dollars) ont fait moins qu’Onward, sans ajustement pour l’inflation.

Dans Pixar Canon, The Good Dinosaur n’est pas nécessairement la meilleure entreprise à garder, car c’était la première bombe au box-office du studio. Il sera intéressant de voir comment s’en sort Onward au cours de son parcours. Heureusement, le dernier Pixar ne sera pas confronté à beaucoup de concurrence directe pendant quelques semaines (le prochain film familial sur le calendrier est Peter Rabbit 2: The Runaway), ce qui signifie qu’il aura le monopole de sa principale démographie pour le reste du mois. Cependant, il est clair qu’Onward n’était pas considéré comme un événement incontournable dans la veine des projets les plus acclamés de Pixar, il convient donc de se demander à quel point ses jambes seront solides. Les titres à venir comme A Quiet Place Part II et Mulan devraient très bien faire au box-office, ce qui enlèvera des affaires à Onward (même s’ils recherchent tous des données démographiques différentes).

Onward a ouvert conformément aux attentes (il était fixé entre 40 et 55 millions de dollars), mais Disney espérait probablement un peu plus. Certains peuvent souligner le fait que En avant est un travail original pour expliquer les faibles chiffres, mais cela n’a pas empêché d’autres titres Pixar originaux comme Inside Out d’établir des records au box-office. À l’heure actuelle, Pixar est une marque en soi, et ils ont produit plusieurs films à succès qui n’étaient pas des suites ou des préquelles. Idéalement, le prochain film de Pixar, Soul (du réalisateur Inside Out Pete Docter), récoltera de l’argent lors de son ouverture en juin. Des deux sorties du studio en 2020, Soul a toujours été celle qui a suscité le plus d’intérêt.

