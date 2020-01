Opendoor et MoxiWorks s’associent pour armer les agents immobiliers avec des offres en espèces pour les maisons – .

(Photo Opendoor)

MoxiWorks, une startup technologique de l’immobilier à Seattle, s’associe au leader iBuyer Opendoor dans un nouveau partenariat pour aider les agents à obtenir des offres en espèces pour les maisons de leurs clients.

Opendoor, comme Seattle, Zillow et Redfin, achètent et vendent directement des maisons. Le nouveau partenariat permettra aux agents immobiliers utilisant la plate-forme MoxiWorks de générer et d’intégrer des offres en espèces automatiques sur les maisons qui répondent aux critères d’achat d’Opendoor.

L’intégration sera d’abord disponible à Austin, Sacramento et Raleigh-Durham, N.C., et les deux sociétés prévoient d’étendre le partenariat à d’autres marchés plus tard.

Plus de 260 maisons de courtage et 340 000 agents à l’échelle nationale utilisent la plate-forme MoxiWorks. Opendoor est disponible dans 21 marchés à travers le pays et a aidé plus de 65 000 clients à acheter et vendre des maisons.