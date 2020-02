Opera 56, le nouveau navigateur dispose d’un mode de lecture amélioré

En concurrence avec des navigateurs bien connus tels que Chrome et Firefox, Opera se distingue par un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires. Il intègre un bloc d’annonces et un VPN illimité à l’intérieur. Avec la dernière version majeure publiée en décembre, le navigateur a mis des pages Web en plus de l’interface utilisateur de l’application à la disposition des utilisateurs pour les «assombrir».

Opera publie sa mise à jour v56 cette semaine, offrant un mode de lecture adéquat pour améliorer l’expérience sur les sites que vous lisez, ainsi que quelques autres fonctionnalités utiles.

Opera 56 est déjà disponible sur le Play Store

Le plus important de tous est ce mode de lecture, qui apparaît désormais sous forme d’icône dans la barre d’adresse en haut. Il s’affiche uniquement lorsque la page en cours peut être simplifiée. La fonctionnalité est également utile lors de la navigation sur un site Web bloqué en mode bureau, évitant d’avoir à faire défiler horizontalement à plusieurs reprises. Les versions précédentes du navigateur incluaient un mode lecteur, mais cela ne fonctionnait que dans la section des nouvelles éditées d’Opera.

Si le navigateur est réglé sur le mode sombre, la page Web inversera les couleurs. La dernière mise à jour vous donne également la possibilité de remplacer l’icône du mode lecteur dans la barre d’adresse par d’autres de votre choix.

Un autre changement majeur dans Opera est la possibilité de rouvrir facilement les onglets fermés. Dans les versions précédentes d’Opera pour Android, il était possible de restaurer le dernier onglet, mais si vous souhaitez obtenir un onglet précédent, vous devez d’abord restaurer plusieurs autres onglets. Avec cette mise à jour, vous pouvez maintenant voir une liste chronologique qui facilite la recherche de la carte que vous souhaitez ouvrir.

La nouvelle mise à jour est déjà disponible sur le Play Store et est prête à être téléchargée.