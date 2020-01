Opera aurait plusieurs applications de prêt prédateur dans le Play Store avec des taux d’intérêt allant jusqu’à 876%

Ce n’est un secret pour personne que Opera ne se porte pas si bien à l’ère de la domination de Chrome. Selon un rapport publié par Hindenburg Research, les pertes de revenus des navigateurs de la société l’ont apparemment amenée à créer plusieurs applications de prêt avec des fenêtres de paiement courtes et des taux d’intérêt de ~ 365-876%, ce qui est en violation des nouvelles règles du Play Store adoptées par Google en dernier année.

Vous vous souvenez peut-être qu’Opera est devenue une société ouverte à la mi-2017, peu de temps après son rachat par un groupe d’investisseurs basé en Chine. Depuis lors, la part de marché d’Opera a continué de baisser, en raison de la domination croissante de Chrome. En conséquence, Opera a décidé de se tourner vers les prêts prédateurs à court terme en Afrique et en Asie sur quatre applications: OKash et OPesa au Kenya, CashBean en Inde et OPay au Nigéria.

Les applications sont apparemment restées disponibles sur le Play Store (sauf OPesa, qui semble avoir disparu) en annonçant dans la description de l’application des taux de prêt différents de ceux que les utilisateurs reçoivent réellement. Par exemple, la liste pour OKash indiquait que ses prêts allaient de 91 à 365 jours (la page indique maintenant 61 à 365 jours), mais une réponse par courrier électronique de la société a déclaré qu’elle n’offrait des prêts que de 15 à 29 jours – nettement moins que les 60 -jour minimum appliqué par Google. Toutes les autres applications d’Opera ont également été jugées en violation à des degrés divers.

Si vous pensez que c’est mauvais, attachez-vous! Selon les critiques du Play Store, les applications OKash et OPesa ont envoyé des SMS ou des appels à des personnes dans les contacts de l’utilisateur lorsque les paiements étaient en retard, menaçant de poursuivre en justice ou de placer l’emprunteur sur une liste noire de crédit. Un ancien employé a déclaré à Hindenburg Research que cette pratique avait pris fin l’année dernière “parce qu’il était dit qu’elle était illégale”. C’est probablement une bonne raison d’arrêter de faire quelque chose, non?

Avis sur le Play Store sur OKash

Malheureusement pour Opera, arnaquer les personnes à faible revenu n’aide pas la situation financière de l’entreprise. Avec toutes les applications en violation des politiques du Play Store (et une déjà supprimée du magasin), le principal moyen de revenu d’Opera pourrait très bien disparaître, et Hindenburg Research a trouvé des preuves que l’argent des investisseurs pourrait être redirigé vers d’autres sociétés et personnes:

1. 9,5 millions de dollars ont été versés à une entité qui semble avoir été détenue à 100% par le président-directeur général d’Opera, malgré les informations fournies par la société suggérant le contraire. En apparence, la raison du paiement était «d’acheter» une entreprise qui était déjà financée et exploitée par Opera. Pour nous, cette transaction ressemble simplement à un retrait en espèces.

2. 30 millions de dollars ont été versés dans une entreprise d’applications de karaoké appartenant au président-directeur général d’Opera, quelques jours avant l’arrestation d’un partenaire commercial clé.

3. 31 millions de dollars en espèces ont été distribués pour «frais de marketing et prépaiements» à une société de logiciels antivirus contrôlée par un directeur d’Opera et influencée par le président-directeur général d’Opera. La société antivirus n’a aucun autre client marketing connu, mais est payée pour aider Opera avec des publicités Google et Facebook et d’autres services marketing. (Remarque: la plupart des entreprises utilisent une agence de marketing pour répondre à leurs besoins en marketing.)

Depuis la publication du rapport le 16 janvier, le cours de l’action d’Opera est passé de ~ 9 $ à 7,15 $ après les heures (au moment de la rédaction).

Vous pouvez lire le rapport complet sur le lien ci-dessous. En attendant, ce pourrait être une bonne idée de désinstaller toutes les applications appartenant à Opera – ils pourraient commencer à envoyer des SMS à vos amis sur vos habitudes de navigation.