Opérateurs, continue d’augmenter pour Vodafone le mois dernier

La clôture de 2019 a été caractérisée par une nouvelle vague de remodulations, qui promettait de ne pas être la dernière. En fait, la semaine prochaine, nous assisterons à laaugmentation des coûts de certaines offres Vodafone, avec une contribution supplémentaire 4,98 euros.

Déjà en janvier, d’autres augmentations avaient eu lieu pour certains opérateurs, mais maintenant pour Vodafone, il est temps de revenir au bureau en avisant ses clients que certaines offres vont souffrir augmentation du montant à payer mensuellement.

En revanche, la modification des coûts des offres in itinere est une pratique commune à tous les opérateurs en Italie, que ce soit Tim, Vodafone, WindTre (société nouveau-née issue de la fusion des marques Wind et Tre), à ​​l’exception du nouvel opérateur iliad qui s’engage à ne pas effectuer de remodulations.

Augmentation de Vodafone: voici quels clients sont concernés depuis le 27 mars

Les changements ont touché un groupe de clients avec la ligne mobile Vodafone, en particulier ceux qui ont signé les offres Vodafone Digital, Special 600 et Special 1000 4GB. La nouveauté de cette remodulation est que les clients ont été redirigés vers les offres Spécial Facile avec 50 Go ou Go illimité, avec des augmentations qui, en fonction de l’offre précédemment signée, peuvent donc varier de 1,50 euros jusqu’à 4,98 euros par mois.

Vodafone en a envoyé un aux clients touchés par le changement unilatéral communication officielle par SMS, et il est également visible sur la page Vodafone Informa du site officiel.

Étant donné que la limite dans laquelle exercer ce droit est passée se retirer du contrat, si vous ne vouliez pas accepter les nouvelles conditions et le remodelage en cours, il faut maintenant se soumettre à l’augmentation afin de ne pas payer de pénalités si vous décidez de résilier le contrat.