Oppo A31 2020 et Realme C3s: débuts imminents

Il semble que la société chinoise Oppo est presque prêt à mettre sur le marché mobile deux nouveaux smartphones appartenant à la gamme moyenne-basse du marché. Nous parlons de la prochaine Realme C3s et Oppo A31 2020, qui a récemment reçu la certification de l’institution thaïlandaise CNTS.

Realme C3s et Oppo A31 certifiés par le NBTC

Après avoir officiellement présenté le nouveau Realme 5i d’entrée de gamme en Inde, le nouveau smartphone pourrait arriver très bientôt sur le marché Realme C3s. Ce dernier, comme déjà mentionné, a été enregistré par CNTS. Plus précisément, le numéro de modèle communiqué par l’organisme thaïlandais est Realme RMX2020.

Parallèlement à cet appareil de marque Realme, un autre smartphone de marque Oppo a également été enregistré, à savoir leOppo A31 2020, avec le numéro de modèle Oppo CPH2015. Il y a quelques semaines, les deux appareils avaient reçu le certificat de l’organisme indien BIS, il est donc très probable qu’ils seront également annoncés pour le marché indien.

Quant aux caractéristiques techniques, nous en savons très peu sur Realme C3s. La seule chose sûre est que ce sera un smartphone bas de gamme, donc les spécifications techniques seront en ligne avec cette gamme de prix. Au lieu de cela, nous avons plusieurs informations intéressantes concernant l’autre appareil certifié NBTC.

En fait, vers la fin de décembre, le prochain Oppo A31 2020 avait obtenu la certification FCC, sur laquelle de nombreuses informations et images avaient été rapportées. Selon ce qui est rapporté sur cette certification, cet appareil comportera un triple caméra arrière et aura un capteur biométrique physique placé sur la couverture arrière. Il y aura également la prise audio et une Batterie de 4100 mAh avec prise en charge de charge rapide 10 W.