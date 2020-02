Oppo A31 arrive sous forme officielle: voici les spécifications techniques

Les nombreuses rumeurs et fuites publiées ces derniers jours nous avaient fait deviner que l’arrivée officielle du nouveau smartphone Oppo était désormais proche et en fait il en était ainsi. Le nouveau milieu de gamme Oppo A31 est officiellement arrivé sur le marché mobile.

Oppo A31 officiel: MediaTek SoC et affichage à encoche descendante

Comme déjà anticipé ces derniers jours, la nouvelle marque milieu de gamme Oppo confie ses performances à un processeur MediaTek. Plus précisément, c’est SoC MediaTek Helio P35, qui s’accompagne ici de 4 Go de RAM et de 128 Go de stockage interne, facilement extensible via une carte microSD.

Le design divulgué jusqu’à présent a également été confirmé. Le nouveau Oppo A31 en fait, il a un affichage diagonal sur le devant Résolution HD + de 6,5 pouces avec encoche goutte centrale. Au dos de l’appareil on en trouve alors un triple caméra arrière. Ce dernier se compose d’un capteur photographique principal de 12 mégapixels accompagné de deux capteurs photographiques supplémentaires de 2 mégapixels. Dans l’encoche, cependant, nous trouvons un appareil photo selfie de 8 mégapixels. Au centre de la couverture arrière, nous trouvons (comme le montrent certains rendus précédents) un capteur biométrique pour déverrouiller l’appareil.

La batterie que nous trouvons à bord est de 4230 mAh et vous pouvez le recharger via un port microUSB. Il existe également une prise audio pour les écouteurs, la radio FM et Bluetooth en version 5.0. Le système d’exploitation installé sur l’appareil reste cependant Android 9 Pie.

Tarifs et disponibilités

Oppo A31 il est déjà disponible à l’achat pour le marché indonésien en couleurs Mystery Black et Fantaisie Blanc au prix d’env. 175 € à l’échange.