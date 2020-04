Oppo A72 arrivant en Europe avec Oppo A52: voici les spécifications

Le constructeur chinois Oppo se prépare à apporter de nombreux smartphones appartenant à la gamme moyenne et moyenne-basse du marché en qualité officielle pour le marché européen, afin de contraster la concurrence. Nous vous avons déjà parlé ces derniers jours Oppo A52, mais apparemment ce dernier sera présenté en Europe avec le nouveau Oppo A72.

Voici les principales caractéristiques des nouveaux appareils Oppo

Comme déjà mentionné, il y a quelques jours, nous avons analysé en profondeur ce qui a été divulgué sur le prochain appareil Oppo A52. Aujourd’hui, cependant, c’est au tour d’un autre appareil de la société chinoise, c’est-à-dire le suivant Oppo A72. Cet appareil ressemble à tous égards au frère cadet. On retrouve en fait le même affichage avec une diagonale de 6,5 pouces et en résolution FullHD +. Le panneau, en particulier, devrait être un IPS car il y a un capteur biométrique physique latéral.

Les prochains smartphones des deux smartphones chinois partageront les mêmes performances. En tant que processeur, en fait, nous trouverons le SoC Snapdragon 665 Qualcomm pris en charge par 4 Go de RAM. Il en va de même pour la connectivité: il y aura une connexion Wi-Fi double bande, une prise audio, Bluetooth 5.0, un port de charge USB Type C et une batterie de 5000 mAh.

Les seules caractéristiques changeantes des deux appareils concernent le secteur photographique et la mémoire. Plus précisément, Oppo A72 aura quatre caméras arrière avec un Capteur photographique principal de 48 mégapixels, un objectif grand angle 8 mégapixels et deux capteurs 2 mégapixels pour les prises de vue macro et avec effet de profondeur. en Oppo A52 à la place, le capteur photographique principal changera, qui sera ici à partir de 12 mégapixels, et la caméra frontale qui sera de 8 mégapixels (sur l’autre modèle, elle sera de 16 mégapixels). Quant à la mémoire interne, enfin, nous aurons 64 Go sur le modèle A52 et 128 Go sur le modèle A72.