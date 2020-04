OPPO A92 et OPPO A52, les spécifications techniques sont apparues sur la console Google Play

OPPO pourrait bientôt lancer deux nouveaux smartphones de la gamme A, conçu pour le marché milieu de gamme. Les smartphones en question seraient OPPO A92 et OPPO A52, tous deux apparus au cours des dernières heures sur la console Google Play, dans lesquels ce qui semble être les principales caractéristiques des nouveaux smartphones sont également apparus.

En fait, OPPO A92 a déjà été certifié à Singapour et en Indonésie, en fait, il est supposé que ce smartphone pourrait être lancé prochainement sur ces marchés. C’est, pour les non-initiés, le Le successeur d’OPPO A91 l’année dernière, smartphone milieu de gamme équipé du SoC MediaTek Helio P70, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne.

OPPO A92 et OPPO A52, tout ce que nous savons

D’après ce qui a émergé sur le Net, il semble que est OPPO A92 que OPPO A52 sont alimentés par SoC Qualcomm Snapdragon 665 avec processeur octa-core (4x Qualcomm Kyro 260, 2016 Mhz + 4x Qualcomm Kyro 260, 1804 Mhz) et GPU Adreno 610. Les deux smartphones devraient alors implémenter un écran avec résolution FullHD + (1 080 x 2 400 pixels), dont les dimensions ne sont cependant pas encore connues.

À bord des deux appareils, il devrait y avoir le nouveau ColorOS 7 d’OPPO, basé sur Android 10. Pour changer, ce sera probablement là RAM disponible: on pense, en fait, que OPPO A92 peut être équipé de 8 Go de RAM, pendant OPPO A52, son frère cadet, jusqu’à un maximum de 6 Go.

Pour le moment, c’est tout ce que nous savons sur les nouveaux smartphones. Il suffit d’attendre pour en savoir plus et comprendre si la disponibilité sera également étendue au marché italien.