OPPO A92S dans les premières images officielles, les spécifications ont également fuité

OPPO A92S n’a pas encore de date de lancement, pourtant ce nouveau smartphone est déjà apparu sur TENAA, et c’est la même institution chinoise qui nous fournit les premières informations officielles sur l’appareil, en plus des premières images qui révèlent son design.

Et c’est précisément à partir de ces images qu’une caméra de mise en page complètement unique émerge, ou du moins différente de ce que nous avons vu sur les précédents smartphones de marque OPPO, et pourquoi pas, un arrangement peu récurrent dans le monde Android. Il s’agit en fait d’un module carré, avec quatre lentilles, chacune occupant un coin du module, et avec un flash LED au centre. Sur le devant, il semble que l’appareil soit équipé d’un grand écran avec double caméra selfie et de cadres réduits. OPPO A92S devrait être disponible dans au moins trois couleurs, y compris une variante rose poudré particulière.

OPPO A92S, les fonctionnalités

En ce qui concerne les fonctionnalités et selon ce qui a été divulgué par TENAA, OPPO A92S sera équipé d’un écran de 6,57 pouces avec une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le smartphone sera alimenté par un processeur Octa-Core 2 GHz, probablement du SoC MediaTek Dimensity 800, qui sera associé à 6 Go, 8 Go ou 12 Go de RAM et un espace de stockage interne allant jusqu’à 256 Go.

Le secteur photographique se compose d’un quad-appareil photo externe avec un capteur principal de 48 MP, accompagné d’un objectif avec deux objectifs de 8 MP et un de 2 MP, tandis que la double caméra selfie implémentera un capteur de 16 MP et un capteur de 2 MP MP. Entre autres fonctionnalités, prise en charge des réseaux 5G avec un modem bimode et une batterie de 3920 mAh.