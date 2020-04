Oppo A92s passe par le portail TENAA: c’est ce qui a été divulgué

Après avoir vu officiellement le nouveau smartphone haut de gamme Oppo Reno Ace 2, on sait que ce sera bientôt le tour du nouvel appareil milieu de gamme Oppo A92s. Nous savons que les principales caractéristiques de cet appareil seront la prise en charge de la connectivité 5G et la présence d’un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, mais Certification TENAA il a révélé plus de détails.

Voici les spécifications techniques de cet appareil Oppo divulgué sur TENAA

L’arrivée de la certification de l’institution chinoise TENAA non seulement nous fournit des confirmations concernant les spécifications techniques, mais aussi concernant l’apparence extérieure de cet appareil. Au dos, en particulier, les images publiées par TENAA confirment la conception quelque peu inhabituelle et originale des capteurs photographiques arrière. Comme dévoilé il y a quelques jours par certains rendus, nous connaissons le suivant Oppo A92s aura sur le dos quatre caméras placé dans une zone carrée mais le design est toujours différent de l’habituel.

Ces quatre caméras, en particulier, comporteront un capteur photographique principal de 48 mégapixels accompagné d’un objectif grand angle 8 mégapixels et de deux capteurs 2 mégapixels (un choix de capteurs photographiques désormais bien testé par différentes entreprises). Sur le front, cependant, ce nouveau smartphone domestique Oppo affichera un écran de 6,57 pouces de diagonale. Plus précisément, ce sera un panel LCD IPS en résolution FullHD + et accueillera un double trou pour deux caméras frontales (respectivement 13 + 2 mégapixels).

Côté performances, TENAA confirme la présence du processeur MediaTek Dimensity 800 assisté par plusieurs coupures de mémoire avec 6/8/12 Go de RAM et 128/256 Go de stockage interne. Enfin confirmé le capteur biométrique physique situé sur le châssis latéral et une batterie de 3890 mAh.