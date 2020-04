OPPO Ace2, un autre supermobile haute performance pour les jeux

OPPO Ace2 est la mise à jour du Reno Ace commercialisé en Chine l’année dernière et il est livré avec un nouveau design, un écran OLED à taux de rafraîchissement élevé, le meilleur chipset de Qualcomm, un support 5G et une charge sans fil 40W.

OPPO Ace2 est un autre signe de la puissance des fabricants chinois dans l’industrie mobile intelligente et les difficultés des autres à suivre si nous parlons de fonctionnalités / prix dans le matériel. La «fête» commence par un Écran OLED Surdimensionné avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une luminosité maximale de 1100 nits, la prise en charge HDR10 + et une couverture à 100% de la gamme de couleurs DCI-P3.

Le Snapdragon 865 garantit les meilleures performances dans un SoC mobile 2020 et plus s’il est accompagné de 12 Go de RAM et de stockage UFS. Bien qu’à ce niveau, il puisse être utilisé pour n’importe quelle tâche, OPPO se concentre sur l’exécution de jeux mobiles et utilise la “technologie de refroidissement 4D constant” pour garder les températures sous contrôle. Il offre également une vibration 4D et un système audio Dolby Atmos pour une plus grande immersion.

Le système de caméra ne semble pas aussi explosif que celui des autres terminaux haut de gamme, mais le capteur quadruple de la caméra principale, dirigé par le Sony IMX586 48MP, devrait être suffisant pour faire des photos décentes.

Où ce terminal brille est dans sa batterie ou pour être plus précis dans votre système de rechargecar il prend en charge une charge rapide de 65 watts par câble, jusqu’à 40 watts via la charge sans fil AirVOOC et 10 watts pour la recharge sans fil inversée. OPPO dit que l’utilisateur pourra obtenir deux heures de jeu avec 5 minutes de charge filaire et une heure avec 5 minutes de charge sans fil, tandis que la charge sans fil complète ne prendra que 56 minutes.

OPPO Ace2, spécifications

Affichage: 6,53 pouces AMOLED. 90 Hz. Gorilla Glass 5. HDR10 +

Résolution: 1080 x 2400 pixels.

Chipset: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm +)

CPU: Huit cœurs Kryo 585

GPU: Adreno 650

RAM: 8 à 12 Go

Stockage: 128 à 256 Go

Appareil photo principal: 4 capteurs, Sony 48 MP principal, f / 1.7 + 8 MP, f / 2.2 (grand angle) + 2 MP N / B + 2 MP profondeur)

Caméra frontale: 16 MP, f / 2,4,

Connectivité: 5G, Dual SIM, USB Type C, Wi-Fi 6, A-GPS, Bluetooth 5.1, aptX HD

Les dimensions: 160 x 75,4 x 8,6 mm

Le poids: 186 grammes

Batterie: 4000 mAh avec charge filaire 60 watts et charge sans fil 40 watts

OPPO Ace2 sera disponible en Chine à partir du 20 avril et nous ne savons pas quand il atteindra le marché international. Il sera commercialisé en trois couleurs, gris, violet et argent dans les configurations suivantes:

8 Go de RAM et 128 Go de stockage: 566 dollars en échange.

8 Go de RAM et 256 Go de stockage: 623 $ à changer.

12 Go de RAM et 256 Go de stockage: 651 $ à changer.