Oppo annonce son nouveau haut de gamme, le Find X2 Pro et Find X2

Oppo a présenté le nouveau Find X2 Pro et Find X2, nouveau haut de gamme de la marque et c’est la deuxième édition du Find X qui a été lancée en 2018. Dans le X2, Oppo fait ses adieux à la caméra périscopique et au s’intègre à l’écran, lui donnant un design beaucoup plus élégant.

Ces deux téléphones intègrent un processeur Qualcomm Snapdragon 865 et 12 Go de RAM, et ils diffèrent principalement par la capacité de stockage et le grand angle de la caméra arrière.

Spécifications techniques

Oppo Find X2

Affichage: 6,7 ″ Quad HD +; 20: 9, 120 Hz; Verre Gorilla 6

Processeur: Qualcomm Snapdragon 865

Mémoire: 12 Go LPDDR5

Stockage: 265 Go

Batterie: 4 200 mAh; Charge rapide de 65 W

Caméras arrière: Principales: 48MP; Grand angle: 12MP; Téléobjectif: 13MP, zoom optique 3x, numérique 20x

Appareil photo avant: 32 MP

Dimensions et poids: 164,9 x 74,5 x 8 mm; 196 g

Système d’exploitation: Color OS 7.1; Android 10

Autres: 5G, WiFi 6, USB type C, Bluetooth 5.0, NFC, résistance IP54

Prix ​​999 euros (12 / 256GB)

Opo Find X2 Pro

Affichage: 6,7 ″ Quad HD +; 20: 9, 120 Hz; Verre Gorilla 6

Processeur: Qualcomm Snapdragon 865

Mémoire: 12 Go LPDDR5

Stockage: 512 Go

Batterie: 4 260 mAh; Charge rapide de 65 W

Caméras arrière: Principales: 48MP; Grand angle: 48MP; Téléobjectif: 13MP, zoom optique 3x, numérique 20x

Appareil photo avant: 32 MP

Dimensions et poids: 164,9 x 74,4 x 8 mm; 2017g

Système d’exploitation: Color OS 7.1; Android 10

Autres: 5G, WiFi 6, USB type C, Bluetooth 5.0, NFC, résistance IP68

Prix ​​1199 euros (12/512 Go)

Les couleurs choisies pour le lancement sont également frappantes, respectent le noir, incluent un corps en verre bleuâtre et incorporent une orange avec un corps en cuir végétalien qui fait la différence avec les couleurs et les matériaux classiques utilisés par les marques les plus connues.

Le panneau OPPO Find X2 atteindra jusqu’à 1200 nits de luminosité dans le modèle Pro, comme l’explique la marque. Être compatible avec HDR10 +. OPPO explique également avoir mis en œuvre le Jeu de puces O1 Ultra Vision Engine et la technologie Motion Clear, pour améliorer le dynamisme et la fluidité des images.

L’écran est recouvert de Verre Gorilla 6, qui en plus de protéger l’avant couvre également le lecteur d’empreintes digitales intégré sous l’écran. Oppo a atteint un ratio d’écran très large, réduisant les bords au maximum possible pour atteindre 93,1%.

L’OPPO Find X2 arrivera dans peut à l’Espagne en noir en finition céramique et en bleu avec finition cristal, tandis que la version Pro sera disponible en noir et en finition cuir orange (vegan).

Ce sont les prix officiels pour l’Espagne:

OPPO Find X2 Pro (12/512 Go): 1199 euros

OPPO Find X2 (12 / 256GB): 999 euros

L’Oppo Watch est officiellement présenté

Il a également officiellement présenté son montres intelligentes qui vous permettent de passer des appels grâce à votre eSIM, d’effectuer des paiements via NFC (au moins en Chine) et d’enregistrer tous nos signes vitaux, mais n’ayant pas de capteur électrique, ne permet pas les électrocardiogrammes.

Il est disponible en deux versions: un 46 mm avec un écran AMOLED de 1,91 pouces qui durera environ 40 heures sur une seule charge et une version plus petite de 41 mm avec un écran de 1,6 pouces qui dure environ 24 heures. Les deux se chargent rapidement grâce à la technologie VOOC d’Oppo. Avec une charge de 17 minutes, il atteindrait jusqu’à 50% de charge.